Napoli, ecco l’offerta da quasi 40 mln di euro: il top player ora può partire

Zielinski, per un’offerta da quasi 40 mln di euro il centrocampista può partire: il pressing sul giocatore

Il mercato, si sa, può cambiare da un momento all’altro e regalare sorpresa sino all’ultimo secondo, anche quando si tratta di giocatori davvero molto importanti per le proprie squadre. La pandemia ha gravato in modo davvero importante sulle classe dei club, soprattutto quelli italiani. La parola “sostenibilità” è entrata prepotentemente a far parte del dizionario di tutte le big del nostro campionato, e la parola “il giocatore è incedibile” è via via sparita dalle parole dei ds sportivi. Tutto ha un prezzo, soprattutto i campioni.

Anche il Napoli ha dovuto adeguarsi a questa filosofia. Gli azzurri in questa sessione di mercato hanno dovuto sopportare delle uscite davvero pesanti. L’obbiettivo, come dichiarato, è quello di contenere i costi del club e limitare il monte ingaggi della squadra, puntando su giovani prospetti futuribili. Chiunque, insomma, viene venduto al giusto prezzo.

Tra i gioielli di casa Napoli uno dei più ambiti è sicuramente Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco viene da una stagione in chiaro scuro, con un buon avvio e una seconda parte nettamente al di sotto de suo potenziale. Gli anni passati a Napoli però lo hanno fatto emergere come uno dei centrocampisti più interessanti del nostro campionato, e nonostante qualche giro a vuoto le sue qualità restano fuori discussione.

Zielinski, sirene inglesi: il West Ham ha pronta l’offerta per convincere il Napoli

Proprio il giocatore polacco, nonostante sia sicuramente apprezzato da Spalletti e dall’ambiente Napoli, potrebbe partire in questa sessione di mercato di fronte ad una offerta importante. Sino ad ora c’era stato solo qualche timido interesse, quello del Milan e della Lazio, particolarmente caldeggiato dall’ ex tecnico azzurro Maurizio Sarri.

A far saltare il banco potrebbero essere le sirene della Premier e il prepotente inserimento del West Ham, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con gli azzurri per portare in Inghilterra il giocatore. Gli agenti di Zielinski ormai da tempo lavorano sulle piste estere. Si era parlato di sondaggi in Germania con il Bayern, ma ad essere calda è la pista che porta agli Hammers.

Gli inglesi, secondo quanto riportato da Tuttosport, avrebbero preparato una bozza d’offerta per il Napoli da 25 milioni + 8 di bonus. Pochi per gli azzurri, che per il centrocampista continuano a chiedere 50 milioni. Difficile, secondo il quotidiano, che il West Ham si spinga a tanto. Più probabile che l’offerta che accontenta tutti possa essere di 38 milioni.

Gli azzurri intanto alla luce anche dell’incertezza sul futuro di Fabian Ruiz continuano a sondare il mercato dei centrocampisti: in caso di partenza di Zielinski gli azzurri si getterebbero su Jordan Veretout, centrocampista della Roma, o su Antonin Barak dell’Hellas Verona.