Napoli, all-in sul grande obiettivo: pronta la super offerta

Il Napoli è pronto a fare all-in su un grande obiettivo per quanto riguarda il reparto offensivo con una super offerta

Il countdown per l’inizio del campionato si sta avviando verso la fine ed il Napoli sta lavorando per continuare a migliorare la propria rosa. Dopo aver sistemato in reparto difensivo con gli arrivi di Ostigard e quello di Kim Min-Jae (ufficiale a breve ndr.), gli azzurri stanno concentrando i loro sforzi per rafforzare il reparto offensivo.

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è alla ricerca di un giocatore che possa sostituire degnamente Dries Mertens ed inizialmente si pensava che sarebbe stato Deulofeu a prendere il posto del belga. Tuttavia, la pista che porta all’esterno spagnolo dell’Udinese è stata abbandonata dal Napoli che in queste ore è deciso a fare di tutto per acquistare Giacomo Raspadori.

Il Napoli non molla Raspadori: pronta una super offerta

Il Sassuolo ha già fatto sapere al Napoli che non intende privarsi di Raspadori dopo aver ceduto Scamacca al West Ham ma, secondo quanto riportato da Il Mattino, gli azzurri non hanno affatto intenzione di mollare la presa. Al Napoli, spiega il quotidiano campano, Raspadori piace molto e piace soprattutto al presidente De Laurentiis che è pronto a fare un investimento importante per lui

Il Napoli, infatti, sarebbe intenzionato a fare una supper offerta al Sassuolo, spingendosi fino a 25 milioni di euro pur di convincere il club neroverde a lasciare andare il proprio talento. Il ds del Sassuolo Carnevali ha già avuto un contatto telefonico con il patron romano che ha capito come solo un’offerta davvero importante possa abbattere il muro difensivo del Sassuolo e sembrebbe deciso ad accontentare i neroverdi.

Raspadori è ritenuto dal Napoli un elemento molto valido anche dal punto di vista tattico, con il classe 2000 che potrebbe giocare sia come falso nueve che come seconda punta alle spalle di Osimhen, oltre che sull’esterno di sinistra. Ecco perché nei prossimi giorni ci sarà un vero e proprio all-in del Napoli per Raspadori, con De Laurentiis che sta preparando questo grande rilancio.

Sirene inglesi per Lozano, il Napoli fa muro

Sempre secondo Il Mattino, per quanto riguarda il mercato in uscita va registrato l’interesse del Crystal Palace per Hirving Lozano. L’esterno d’attacco messicano ha cambiato agenzia ed ha attirato l’interesse degli Eagles pronti a mettere sul piatto circa 20 milioni di euro. Tuttavia, il Napoli ha già fatto sapere al club inglese di non volersi privare di Lozano fino all’inizio dei Mondiali.

Inoltre, il club azzurro valuta Lozano almeno 30 milioni di euro e non intende ascoltare offerte inferiori a tale prezzo. Il giocatore messicano, dunque, dovrebbe restare al Napoli almeno fino a Gennaio, con il Mondiale che potrebbe alzare ancora di più la sua valutazione, permettendo agli azzurri di poter fare una grossa plusvalenza nel caso decidessero di cederlo.