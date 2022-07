Napoli, la decisione sull’attaccante è inaspettata: il piano del club

Il Napoli chiarisce il futuro dell’attaccante: il club ha già un piano. La mossa è inaspettata

Il Napoli ha messo bene in chiaro la politica societaria intrapresa: puntare sulla sostenibilità economica del club e su profili giovani che possano diventare i campioni del domani e diventare dei veri e propri asset economici e capitali sportivi della società. Questo vale sul mercato, dove il ds Cristiano Giuntoli continua a muoversi studiando colpi di prospettiva e di grande potenziale, ma anche per quanto riguarda la gestione interna del club.

Negli ultimi anni infatti è stata data sempre più importanza al settore giovanile della società. I ragazzi del vivaio azzurro sono attentamente monitorati non solo dalla dirigenza, ma anche da Spalletti e il suo staff, nella speranza che possano presto diventare un valore aggiunto anche per la prima squadra. Avere giocatori delle proprie giovanili in rosa è diventato fondamentale non solo dal punto di vista, come detto, economico e del capitale sportivo, ma anche dal punto di vista delle liste e di poter garantire una maggiore completezza della rosa. Ecco perché i giovani talenti azzurri hanno ora più che mai la possibilità di mettersi in mostra.

Tra coloro che ha maggiormente convinto i piani alti c’è sicuramente Giuseppe Ambrosino. Il diciottenne attaccante della Primavera azzurra la scorsa stagione ha messo a segno 20 gol e 5 assist in 32 presenze. Questo gli ha permesso di guadagnarsi la convocazione al ritiro pre-stagione tra i “grandi”. E’ stato infatti tra i protagonisti della pre-season del Napoli, tra Dimaro e Castel di Sangro.

Ambrosino, il Napoli blinda il giovane talento: il piano della società

Le prestazioni di Ambrosino hanno convinto anche diversi club, che stanno “corteggiando” il giocatore, che però coltiva il sogno di debuttare in campionato con la maglia azzurra. Il Napoli non intende privarsi del gioiello della sua Primavera, e ha già pronta la risposta agli assalti degli altri club.

Gli azzurri sarebbero infatti pronti ad offrire un rinnovo di contratto al giovane talento, secondo quanto raccolto da Calcionapoli24. Gli agenti del giocatore starebbero trattando con il Napoli per far firmare al loro assistito un contratto più simile a quello dei calciatori di livello professionistico, e non alle cifre dei contratti per i Primavera. Un attestato di stima da parte della società, che ha già in mente le prossime mosse per la crescita del giocatore.

Il giocatore dovrebbe restare sino a Gennaio in Primavera, anche per fare ulteriore esperienza grazie alla partecipazione alla Youth League. A Gennaio poi potrebbe partire in prestito per mettersi alla prova già tra i grandi e tornare con maggiori consapevolezze nel ritiro del prossimo anno. Quel che è certo è che il Napoli punta davvero molto sul giocatore e intende seguire ogni suo passaggio di crescita nei minimi dettagli per averlo presto pronto in prima squadra.