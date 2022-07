Napoli, é UFFICIALE il nuovo acquisto: l’annuncio fa impazzire i tifosi

By

Il Napoli ufficializza il nuovo acquisto: l’annuncio social fa impazzire i tifosi: “E’ arrivato il boss”. Il giocatore è già in ritiro: le immagini con de Laurentiis

La rosa del Napoli prende forma a poco più di due settimane dall’inizio del campionato. La notizia era nell’aria da un po’ di tempo, ma adesso è arrivata l’ufficialità: Luciano Spalletti ha il suo nuovo acquisto. Napoli ha scelto definitivamente l’erede di Kalidou Koulibaly.

Kim Min-jae è infatti ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Ad annunciare l’arrivo del venticinquenne gigante coreano dal Fenerbahce è stato lo stesso club tramite i suoi canali social. “Benvenuto Min-Jae” ha scritto il club azzurro.

“The Monster”, come è già stato ribattezzato, ha già avuto modo di assaporare i primi momenti da calciatore del Napoli. Dalle visite mediche, sostenute qualche giorni fa, sino ai primi contatti con Luciano Spalletti (che ne aveva caldeggiato l’arrivo definendolo uno “da Napoli”) e la squadra. E’ già arrivato anche l’incontro con Aurelio de Laurentiis, presente ad accoglierlo all’arrivo nel ritiro azzurro nella giornata di ieri. Gli azzurri hanno pubblicato il video dell’incontro con il presidente, e dell’attesissima firma sul nuovo contratto.

Kim Min-Jae, Arriva “The Monster”: la lunga trattativa

Il Napoli non ha mai avuto dubbi. Il futuro della difesa nella testa della dirigenza è sempre stato nelle robuste spalle di Kim Min-Jae. Gli azzurri hanno battuto la concorrenza del Rennes, che sembrava vicinissimo al giocatore ed era pronto a portarlo in Francia. Decisiva la volontà del giocatore, che ha sposato subito il progetto azzurro, e la decisione del Napoli, che per averlo ha pagato la clausola da 20 milioni presente sul suo contratto. Il difensore ha firmato con gli azzurri un contratto triennale da circa due milioni e mezzo di euro a stagione. Presente anche una maxi clausola da 45 milioni che gli permetterebbe di liberarsi dal Napoli nelle prossime sessioni di mercato.

Il Napoli ufficializza il gigante coreano: Le reazioni dei tifosi

L’acquisto ha suscitato tanta curiosità ed entusiasmo da parte dei tifosi, che hanno accolto con la consueta ironia e calore il nuovo pilastro del Napoli di Spalletti. “Diciamolo in napoletano..È arrivato ‘O Mostr’. Benvenuto guagliò”. “Se mi tocca un mignolo mi distrugge” scherzano i tifosi. “Benvenuto Big Boss” “Gasa e carica” “Prenditi cura della bestia coreana”.

Nei commenti anche tanti messaggi dei tifosi del Fenerbahce, che augurano al difensore buona fortuna a si complimentano con il Napoli per l’acquisto. Segno del bel ricordo che il giocatore ha lasciato in Turchia.

Dopo avere passato settimane a guardare attentamente ogni video presente sul web per scoprire la straripante forza fisica del gigante coreano, adesso i tifosi azzurri possono godersi le sue gesta dal vivo, e non vedono l’ora di poterlo vedere in partita.