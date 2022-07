UFFICIALE: Il Napoli presenta le nuove maglie – FOTO

Il Napoli ha presentato le maglie ufficiali per la prossima stagione sportiva. Il video sui social è da brividi.

27 Luglio doveva essere e 27 Luglio è stato. Come annunciato in precedenza dallo stesso Aurelio de Laurentiis, che aveva anticipato la fatidica data qualche giorno fa in una intervista a Radio Kiss Kiss, il Napoli ha presentato quest’oggi le maglie per la prossima stagione ormai alle porte.

Per vederla indossata sul campo di giocatori bisognerà ancora avere ancora un attimo di pazienza, ma i tifosi potranno già acquistare al prezzo di 125 euro la maglia che sentono come una seconda pelle. La nuova collezione delle maglie EA7 in collaborazione con il Napoli è infatti da questa mattina disponibile sullo store ufficiale del Napoli e sul brand Store Amazon.

Napoli, ecco la presentazione delle nuove maglie: il video emoziona

La nuova collezione EA7 x SSCN è ora disponibile!

👇

🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZzHdV

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/NKOFiuz8yW

🏪 Official Store SSC Napoli: https://t.co/8t3FvYgTRB 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/r3uuFoJakU — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 27, 2022

Bellissima la prima maglia, azzurra come di consueto. Si possono notare i dettagli come il logo del Napoli sul tessuto (un all over del logo con tecnica di stampa a caldo) e le strisce diagonali sulle spalle in diverse tonalità di blu (manica raglan con motivo in degradè). Il tessuto è ovviamente tecnico e traspirante, composto come si legge dalle indicazioni tecniche da 97% poliestere e 3% elastan.

Presentata anche la seconda maglia, un modello molto simile alla prima maglia ma differente nei colori. E’ infatti bianca con le strisce sulle spalle che dal colore neutro portano all’azzurro simbolico del Napoli.

Fucsia e verde invece sono invece i colori scelti per le maglie dei portieri, a contrastare il colletto nero. Questa volta al posto del logo del Napoli ripetuto il tessuto è rifinito con delle striature di tonalità più scure

Tornano ovviamente gli sponsor Lete e MSC, così come Amazon come sponsor di manica.

Tra i testimonial scelti per presentare la nuova maglia Victor Osimhen, Giovanni di Lorenzo e il nuovo arrivo Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli presenta la nuova maglia, le reazioni dei tifosi

Non si sono fatte attendere le reazioni dei tifosi. Se molti hanno apprezzato la nuova maglia, non sono mancate le critiche. “MOSTRUOSAAAAA. quest’anno vi siete beccati i miei soldi!!!” “Quando vedo la maglia azzurra il mio cuore trabocca d’amore” scrivono. Secondo molti però la nuova maglia pecca di originalità, e sarebbe troppo simile a quella dello scorso anno. “Mamma mia che fantasia, diversissima dalle ultime 3 stagioni, sembriamo il Chievo Verona” scrivono “3 mesi per rifilarci le stesse dell’anno scorso..”. “Madonna quanto siete pesanti !! Uguale all’anno scorso… dovevano cambiare i colori sociali?” “Ma dove simile allo scorso anno?” ribattono altri.

Critiche anche, come ormai avviene da anni, per lo sponsor Lete scritto in rosso. “Lete in rosso ucciderebbe qualsiasi maglietta” “Mi ero illuso stavolta che la scritta Lete fosse in bianco”. Su una cosa, però, sono tutti d’accordo: per un tifoso la propria maglia è sempre la più bella del mondo