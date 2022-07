Victor Osimhen, deciso il suo futuro: la notizia spiazza tutti

Sul futuro di Victor Osimhen nel Napoli c’è ancora tanta incertezza, ma è arrivata una notizia che spiazza tutti i tifosi azzurri

La discussione con Spalletti e l’allontanamento dal campo non ha fatto piacere ai tifosi del Napoli. Victor Osimhen ne ha combinata un’altra: in allenamento ha protestato un po’ troppo contro l’allenatore (in veste di “arbitro”) per un fallo in allenamento ed è stato allontanato dal campo perché troppo nervoso. Un episodio accaduto domenica davanti agli occhi dei tifosi che assistevano alla seduta, visto che il Napoli è in ritiro a Castel di Sangro. Tutto rientrato, però, si trattava di una normale situazione di allenamento, dove i nervi sono saliti un po’ a fior di pelle.

Il calciatore e l’allenatore azzurro hanno chiarito subito, è arrivata la stretta di mano e tutto sta procedendo normalmente. Probabilmente episodi del genere accadono quasi ogni giorni, ma stavolta gli occhi dei tifosi e delle telecamere hanno evidenziato il tutto, forse anche troppo. A maggior ragione è arrivata anche un’intervista, fatta proprio all’attaccante azzurro prima dell’episodio, che ha chiarito come Osimhen sia felice a Napoli e non voglia andare altrove. “Sto bene, ho parlato con Spalletti, sono felice di restare. Siamo più forti dello scorso anno e lotteremo per lo scudetto”, ha detto il nigeriano.

Osimhen al Bayern Monaco? Forse non più: ecco il motivo

Voci sul futuro dell’attaccante del Napoli si sono sviluppate soprattutto in Germania, perché si parla di un interesse del Bayern Monaco per lui. Il club tedesco ha perso Lewandowski (passato al Barcellona) e per ora ha puntato su Manè del Liverpool. Pur essendo fortissimo, l’attaccante ex Reds non è una prima punta (anche se può giocare in quel ruolo) e da qui si sono rincorse le voci su Osimhen e un possibile interesse, con tanto di offerta super milionaria per il Napoli.

A spegnere un po’ queste paure, però, ci ha pensato l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che ha annunciato l’acquisto da parte dei tedeschi del giovanissimo Mathys Tel, attaccante classe 2005 in arrivo dal Rennes. Per lui già 10 presenze in prima squadra e un talento indiscutibile. Il Bayern ha investito su di lui, visto che ha deciso di spendere ben 28 milioni di euro per acquistarlo. Secondo il quotidiano, dovrebbe essere questo il segnale che in attacco non dovrebbero esserci altri movimenti.