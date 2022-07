Fabian Ruiz, pronta la proposta di rinnovo: la risposta dello spagnolo

Il Napoli ha pronta l’offerta per il rinnovo del contratto di Fabian Ruiz. Ecco la risposta del centrocampista spagnolo.

Il futuro di Fabian Ruiz nel Napoli è ancora un rebus tutto da risolvere. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2023 ed il club azzurro non vorrebber perderlo a zero. Ad oggi due sono le soluzioni per evitare ciò: o una cessione in questa sessione di mercato o il rinnovo del contratto.

Fabian Ruiz ha espresso più volte il desiderio di voler tornare in Spagna, ma dalla Liga non sono pervenute offerte. Negli ultimi giorni, tuttavia, c’è stato un avvicinamento tra il Napoli e l’entourage di Fabian Ruiz con il rinnovo che resta difficile, ma non impossibile come qualche mese fa. Ed il Napoli nelle prossime ore potrebbe presentare al centrocampista un’offerta di rinnovo. Un’offerta verso la quale il giocatore ha già preso una decisione.

Fabian Ruiz dice no all’offerta di rinnovo del Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli è pronto ad offrire a Fabian Ruiz un rinnovo a 3,3 milioni di euro annui. Tuttavia, spiega il quotidiano piemontese, la cifra ad oggi non è di gradimento del centrocampista spagnolo e nel caso in cui gli azzurri presentassero quest’offerta in maniera ufficiale l’ex Betis è pronto a rifiiutarla.

Nonostante la posizione più morbida da parte del suo entourage, Fabian Ruiz sembra ancora non pienamente convinto nel rinnovare il suo contratto con il Napoli, con lo spagnolo che vuole ancora attendere offerte dalla Spagna. Difficile, invece, che Fabian si trasferisca in Premier League nonostante il forte interesse del West Ham, con il centrocampista andaluso che ha già declinato l’offerta degli Hammers.

La risposta di Fabian complica molto i piani del Napoli che non vorrebbe perdere a zero il giocatore, cosa che almeno per il momento sembra alquanto probabile. Il non rinnovo, però, è un pericolo anche per lo stesso Fabian Ruiz che, nell’anno dei Mondiali, rischia di finire in tribuna per tutta la stagione come capitò a Milik.

Napoli su Barak se Fabian Ruiz parte

Tra il Napoli e Fabian Ruiz, dunque, è di nuovo una situazione di completo stallo. Al momento, come detto, sia il rinnovo che la cessione sono difficili, ma qualora il Napoli non riuscisse a convincere l’andaluso a rinnovare e lo cedesse, avrebbe già pronto il suo sostituto ovvero Antonin Barak. Il centrocampista ceco è seguito da tempo dal club azzurro e con il quale ha avuto dei contatti nelle scorse settimane.

Se Fabian Ruiz dovesse salutare, il Napoli tornerà alla carica per Barak e, secondo il Corriere di Verona, sarà pronto a presentare al Verona un’offerta da quasi 14 milioni di euro. Il centrocampista ceco ha dato il suo placet al trasferimento in azzurro e sarebbe entusiasta di poter disputare la Champions League.