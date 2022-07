Ronaldo allo scoperto dopo le voci sul Napoli: “Magari un giorno…”

Il futuro di Cristiano Ronaldo al centro dei media. Il portoghese esce allo scoperto e commenta le voci sul suo conto: “Magari un giorno”

Continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese sembrerebbe ormai determinato a chiudere anzi tempo la sua avventura con il Manchester United. Il portoghese era tornato ai red devils lo scorso anno dopo l’avventura alla Juventus, con grande entusiasmo e aspettative per il futuro. I risultati però non sono stati quelli sperati, e nonostante i (tanti) gol di Ronaldo il club non è riuscito a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Un’onta troppo grande per Cristiano, che sulle magiche notti europee ha costruito la sua leggendaria carriera. Il fuoriclasse portoghese intenderebbe giocare in un club che partecipi alla massima competizione Europea, e avrebbe già comunicato allo United la volontà di essere ceduto e terminare anzi-tempo il suo contratto.

L’agente Jorge Mendes, il re dei procuratori, sarebbe al lavoro per cercare al suo assistito una sistemazione degna del suo blasone. Il telefono dell’agente secondo le indiscrezioni è davvero rovente in queste settimane. Sarebbero stati davvero tantissimi i sondaggi fatti per capire quale potesse essere il prossimo step della carriera di Ronaldo, una vera “macchina da soldi” pronta nuovamente a muoversi e a cercare una nuova avventura.

Tra i club contattati dall’entourage del portoghese ci sarebbe anche il Napoli. Mendes avrebbe contattato la dirigenza azzurra per capire la fattibilità di una operazione decisamente complicata.

Cristiano Ronaldo, il portoghese tuona contro i media: “Se non parlaste di me non fareste soldi”

Intanto CR7 ha rotto il silenzio in cui si era chiuso nelle scorse settimane. Il campione portoghese viene, come ribadito da molti, da una difficile situazione personale e da un momento molto particolare della sua vita privata, che ha notevolmente condizionato questo avvio di stagione. Ronaldo si è chiuso nella sua privacy, ma ha voluto fare una eccezione per commentare i rumors che nelle ultime settimane si rincorrono sul suo conto.

Ronaldo è uno dei giocatori più rappresentativi della storia del calcio, e non è una sorpresa che i media di tutto il mondo seguano da vicino le vicende che lo riguardano e ogni giorno parlino e provino a capire quale sarà la prossima tappa della leggendaria carriera dell’ex pallone d’oro.

Le tante chiacchiere sul suo conto non sono però andate giù al portoghese, che non ha apprezzato il chiacchiericcio mediatico sul suo conto, ed è tornato a parlare con uno sfogo sui social network. Ronaldo ha risposto in prima persona ad una fanpage che ha riportato alcune indiscrezioni uscite sui media. “Mendes ha già comunicato allo United che Cristiano è determinato ad andare via” si leggeva nel post, insieme al fatto che lo United sarebbe pronto a fare muro contro la partenza del portoghese e che Mendes avrebbe sensazioni piuttosto negative sulla sua partenza.

Uno scenario escluso da Ronaldo, che ha tuonato: “La stampa se non parlasse di me non farebbe soldi, ecco perché non passa un giorno senza che lo facciano. Se non dicono bugie non attirano l’attenzione della gente. Continuate così, magari un giorno darete notizie giuste” ha scritto.