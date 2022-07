Pogba out, la Juve punta il gioiello del Napoli: i dettagli

Paul Pogba potrebbe rimanere lontano dai campi per tutta la prima parte di stagione. Per sostituirlo la Juventus pensa al gioiello del Napoli

In casa Juventus c’è grande apprensione sul fronte Paul Pogba, rientrato in pompa magna a Torino dopo essersi svincolato dal Manchester United. L’attesissimo ritorno del centrocampista francese in bianconero però è iniziato a dir poco in salita. Quello che sembrava un semplice fastidio al ginocchio accusato durante la preparazione estiva risolvibile semplicemente si è rivelato essere invece una lesione al menisco che potrebbe costringere il “polpo” a stare fuori dai campi per diverso tempo.

Al momento infatti lo staff medico della Juventus, insieme a specialisti esterni, e il giocatore stanno valutando tutte le opzioni, anche in considerazione dell’imminente mondiale. In base a quello che sarà il verdetto delle varie consultazioni, i tempi di recupero potrebbero addirittura essere di mesi, tanto che alcuni hanno parlato di uno stop che priverebbe la Juventus di Pogba addirittura sino al 2023.

Un danno che sarebbe enorme per la Juventus, che nei casi peggiori potrebbe perdere quello che nell’idea della società sarebbe dovuto essere la “dinamite” in grado di riaccendere lo spento centrocampo visto a Torino nelle passate stagioni. Per questo la situazione di Pogba viene vista con una certa preoccupazione dai piani alti bianconeri, che stanno già pensando a come tamponare la dura assenza del francese in caso lo scenario peggiore dovesse palesarsi.

La risposta è ovviamente il mercato. I bianconeri stanno già pensando a come rimpolpare il centrocampo. L’obiettivo numero uno è Paredes, che dovrebbe arrivare una volta ceduto Arthur. La Juventus potrebbe però anche decidere di fare un secondo acquisto di “peso” per evitare di mettere a rischio tutta la prima parte di stagione per l’infortunio di un giocatore a dir poco centrale. Tra i papabili candidati a vestire la maglia bianconera c’è anche un giocatore del Napoli.

Pogba out? La Juve potrebbe tornare alla carica per un big del Napoli: il retroscena

Come riportato da Tuttosport ai bianconeri, infatti, nelle scorse settimane sarebbe stato proposto Fabian Ruiz. Gli agenti del giocatore stanno sondando il terreno e si stanno muovendo dietro le quinte per risolvere la difficile situazione legata al suo contratto. L’accordo di Ruiz con il Napoli scadrà il prossimo Giugno, e il giocatore potrà dunque accordarsi liberamente a zero con chiunque a partire da Gennaio 2023.

A Napoli tutti vorrebbero evitare di perdere un simile patrimonio, e visto che le trattative per il rinnovo continuano ad essere complicate (il giocatore si è dimostrato per ora piuttosto freddo ai tentativi degli azzurri), la soluzione per riuscire ad incassare qualcosa e ad evitare la beffa oltre il danno potrebbe essere proprio una cessione in questa sessione di mercato.

Non è escluso che la Juventus, una volta appurata l’entità del danno al ginocchio di Pogba e le tempistiche di recupero, possa lanciare l’assalto al forte centrocamposta spagnolo.