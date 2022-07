Napoli scatenato: un altro colpo e una cessione importante

Dopo l’arrivo del sudcoreano Kim, il Napoli di De Laurentiis è pronto a concludere due operazioni di mercato.

Alla prima di campionato mancano meno di venti giorni ed il calciomercato la fa sempre di più da padrona. Infatti, nonostante l’amichevole del Napoli contro l’Adana terminata con il risultato di 2-2, il pensiero dei tifosi partenopei è perennemente rivolto alle trattative che stanno imbastendo Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sia per quanto riguarda le possibili entrate che le uscite.

Oltre ai tantissimi cambiamenti avvenuti tra le fila di Luciano Spalletti in queste settimane, ce ne potrebbero essere anche degli altri. La strategia del Napoli di questa estate è ben chiara: attuare una vera e propria rivoluzione. Il tecnico toscano, infatti, ha visto andare via calciatori come Lorenzo Insigne, David Ospina, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, ma ha anche accolto i vari Kvaratskhelia, Mathias Olivera, Ostigard e Kim Min-Jae.

Proprio l’arrivo del sudcoreano, acquistato per sostituire Koulibaly, sta destando tantissima curiosità tra i tifosi del Napoli. Kim, di fatto, nel suo primo allenamento azzurro si è subito presentato con grande personalità, considerando il suo duro contrasto con Victor Osimhen. Il nigeriano è stato costretto ad abbandonare il campo in un primo momento, ma poi è rientrato ed ha siglato anche due gol. Tuttavia dopo l’arrivo del centrale, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli non vogliono fermarsi.

A breve Andrea Petagna sarà un giocatore del Monza e Giovanni Simeone uno del Napoli

Nicolò Schira, ai microfoni di ‘1 Station Radio’, ha dato degli importanti aggiornamenti sulla condizione delle trattative che riguardano il reparto offensivo del Napoli: “Petagna al Monza? La trattativa andrà in porto e sbloccherà anche l’arrivo di Giovanni Simeone dal Verona. E’ stato registrato qualche rallentamento, ma si può sicuramente dire che le due operazioni si faranno”.

Il giornalista ed esperto di calciomercato ha poi concluso il suo intervento: “Andrea Petagna sarà ceduto ai lombardi in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, ovvero la stessa formula con cui il club partenopeo prenderà il ‘Cholito’ dal Verona”. Ma nei prossimi giorni in casa Napoli ci potrebbero essere altre importanti operazioni.

Napoli, anche Piotr Zielinski può andare via: i suoi possibili sostituti

Il club partenopeo, infatti, nei prossimi giorni potrebbe cedere anche Piotr Zielinski, il quale è seguito dal West Ham. Il club inglese per acquisire le prestazioni del polacco è arrivato ad offrire circa 35 milioni di euro ad Aurelio De Laurentiis che, però, ne vorrebbe 40. La distanza tra i due club, quindi, non è molta e l’operazione si può concludere a breve. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e sta già sta cercando dei possibili sostituti: come Barak e Lo Celso.