Kvaratskhelia-Lozano come Insigne-Callejon: è show, ma a metà – VIDEO

Il Napoli ha pareggiato 2-2 contro l’Adana, tra i migliori in campo bisogna inserire sicuramente Kvaratskhelia e Lozano.

Sicuramente quella di quest’estate per il è stata un’autentica rivoluzione, visti i tantissimi cambiamenti tra le fila del team guidato da Luciano Spalletti. Chi si è preso la scena in queste prime settimane della nuova stagione è stato sicuramente Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, di fatto, è stato tra le sorprese più liete fino a questo momento, considerando le prestazioni nelle prime tre amichevoli del Napoli.

Nella sgambata contro l’Anaune Val di Non ha segnato una doppietta ed ha realizzato un ottimo assist, mentre contro il Perugia ha siglato la rete del vantaggio partenopeo, dopo un pregevole uno-due con Victor Osimhen. Kvaratskhelia, inoltre, è stato tra i protagonista anche nell’amichevole contro l’Adana Demirspor giocatasi questa sera allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro e terminata con il risultato di 2-2.

In serata, infatti, gli azzurri hanno disputato la prima amichevole delle quattro in programma in Abruzzo. Il primo tempo, cominciato con tanti cambi di Luciano Spalletti, è stato contraddistinto da un’occasione sprecata da Victor Osimhen e dalla traversa colpita da Rrahmani. La seconda frazione di gara è stata certamente più vibrante, ed il suo merito l’ha dato sicuramente anche Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia e Lozano fanno ricordare Insigne e Callejon: le immagini

Il georgiano, di fatto, non ha cominciato la gara dal primo minuto, ma è stato fatto entrare da Luciano Spalletti ad inizio secondo tempo. La sua qualità non si è fatta attendere, visto che è stato l’autore del bellissimo assist per Hirving Lozano nell’azione del gol del vantaggio del Napoli (PER VEDERE IL VIDEO DEL GOL – CLICCA QUI). L’azione l’ha cominciata Ostigard con ottimo lancio per Kvaratskhelia, che si è accentrato e servito il messicano con un ottimo pallonetto.

L’azione del gol del Napoli è stata sicuramente molto simile a quella che i tifosi azzurri hanno visto in questi ultimi anni, ovvero quella tra Lorenzo Insigne e José Maria Callejon. L’ex Rubin Kazan, di fatto, si è accentrato proprio come faceva l’ex capitano azzurro, pescando l’ottimo inserimento di Lozano. Dopo il gol del vantaggio, Kvaratskhelia è andato anche vicino al raddoppio ma il portiere dell’Adana è riuscito a respingere il suo tentativo.

Napoli-Adana termina in pareggio, ma ci sono gli errori di Meret, Ostigard ed Olivera

Con il passare dei minuti, il Napoli è calato di nuovo ed ha visto la squadra di Vincenzo Montella ribaltare il risultato grazie a due rigori. Il primo, concesso per fatto di Meret su Balotelli dopo un errore di Ostigard, realizzato dallo stesso italiano, mentre il secondo, dato per un fallo di Olivera, è stato siglato da Sari. I partenopei sono riusciti poi a pareggiare negli ultimi minuti con la deviazione di Cokcalis sul tiro di Lozano.