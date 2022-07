Napoli, decisione ufficiale della Curva B: il comunicato

Con una comunicato comparso sui propri profili, la Curva B dello stadio Maradona ha fatto sapere di aver preso una decisione importante.

Il campionato sta per iniziare e come ogni anno lo spettacolo non sarà solo sul campo, ma anche sugli spalti dove i vari gruppi organizzati sono pronti a far sentire la loro voce e a sostenere la loro squadra. Il Napoli debutterà fuori casa a Verona, mentre la prima partita casalinga si disputerà il 21 Agosto contro il Monza, con lo stadio Diego Armando Maradona pronto a ribollire di passione.

Lo stadio del Napoli è sempre stato uno dei più caldi d’Italia e d’Europa ed anche quest’anno sarà di sicuro così. Inoltre, per quanto riguarda il tifo organizzato azzurro c’è una grande novità quest’anno, con la Curva B che ha pubblicato un comunicato sui propri profili per annunciare un’importante decisione in merito.

La Curva B ha deciso: torna ad abbonarsi

Tramite un comunicato comparso sui propri canali ufficiali, la Curva B ha fatto sapere di aver preso la decisione di abbonarsi alle gare interne del Napoli del prossimo campionato e di adempiere agli atti burocratici che, come scritto nel comunicato, sono ora privi delle “discriminanti passate per poterlo fare”.

La Curva B spiega anche che tale decisione è stata presa poiché ricorre il cinquantesimo anniversario da quando piccoli gruppi di tifosi di vari quartieri di Napoli si ritrovarono nella Curva B facendo nascere il tifo organizzato. La Curva B ha sottolineato come sia stato proprio per tenere fede a quella passione mostrata dai pionieri del tifo organizzato azzurro che ha deciso di tornare ad abbonarsi, mettendo da parte il suo disappunto verso “leggi inique e repressive” e tornando a cantare e a mostrare amore per la maglia

Una decisione importante quella presa dal tifo organizzato azzurro, con lo stadio Maradona che quindi pulserà ancor di più di passione. Nel comunicato la Curva B scrive come l’ostilità verso la società del Napoli stia spegnendo quella passione vulcanica che è parte del tifo partenopeo e che ora bisogna tornare a soffiare su “quelle ceneri che sono ancora ardenti”. Di seguito il comunicato integrale della Curva B:

Abbonamenti Napoli: tutto quello che c’è da sapere

Il Napoli ha lanciato la nuova campagna abbonamenti lo scorso 25 Luglio con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito. Per la campagna abbonamenti di quest’anno, la società azzurra ha annunciato sconti per le famiglie, con un 50% di sconto previsto per i figli under 14 e con un 30% di sconto per il secondo componente della coppia.

Tariffe scontate previste anche per le donne che potranno usufruire di una tariffa ridotta del 10%. Nel comunicato, il Napoli ha fatto sapere che le tariffe scontate potranno essere acquistabili solo ed esclusivamente presso i punti vendita riservati. Per tutte le informazioni vi lasciamo di seguito il comunicato ufficiale del Napoli: