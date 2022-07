Napoli, scelto il sostituto di Zielinski: arriva dalla Premier

Il Napoli ha già individuato il possibile sostituto di Zielinski nel caso in cui il polacco si trasferisse al West Ham.

In questi ultimi giorni il Napoli è molto attivo sul mercato tanto in entrata quanto in uscita ed oltre ai nuovi arrivi non sono escluse altre cessioni dopo quella di Koulibaly. Come affermato da De Laurentiis, la politica azzurra è quella di fare acquisti solo nel caso in cui ci siano delle cessioni e questa situazione potrebbe verificarsi a centrocampo.

A lasciare il Napoli potrebbe essere infatti Piotr Zielinski, con il centrocampista polacco che piace molto al West Ham. Gli azzurri hanno rifiutato la prima offerta di 30 milioni di euro da parte degli Hammers, valutando Zielinski almeno 40 milioni di euro. Il club inglese non sembra intenzionato ad arrendersi ed è pronto a rilanciare con un’offerta di 35 milioni di euro, con il Napoli che si è già attivato per trovare il sostituto di Zielinski, guardando in Premier League.

Il Napoli mette Lo Celso nel mirino

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli ha deciso di puntare su Giovanni Lo Celso come sostituto di Zielinski. Il centrocampista argentino del Tottenham non rientra nei piani di Antonio Conte per questa stagione e potrebbe dunque lasciare di nuovo gli Spurs. Già lo scorso anno, infatti, l’ex Betis è stato ceduto in prestito al Villarreal che tuttavia non ha voluto esercitare il diritto di riscatto.

Anche il Napoli, spiega il noto quotidiano, potrebbe impostare la trattativa con il Tottenham sulla stessa formula, con Giuntoli deciso a fiondarsi su Lo Celso qualora Zielinski lasciasse il Napoli. Il West Ham, però, oltre a fare un’offerta importante al Napoli dovrebbe anche convincere Zielinski offrendogli un ingaggio molto importante, dato che inizialmente il centrocampista polacco non si è mostrato propenso ad accettare la corte degli Hammers.

Lo Celso sarebbe un acquisto di qualità per il Napoli, con il centrocampista argentino che possiede tanta esperienza internazionale avendo giocato in squadre di livello come Tottenham e soprattutto Paris Saint-Germain oltre che con il Villarreal dove ha fatto comunque bene nonostante il mancato riscatto.

Non solo Lo Celso: pazza idea Szoboszlai a centrocampo

Oltre a Lo Celso, il Napoli sta valutando anche altri profili e l’ultima pazza idea in casa azzurra è Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese del Lipsia che è sempre piaciuto moltissimo a Giuntoli. Per convincere il club tedesco, però, servirebbe un’offerta davvero importante considerato che lo ha acquistato nel 2020 per circa 20 milioni di euro

Il Lipsia valuta Szoboszlai circa 30 milioni, soldi che il Napoli potrebbe incassare proprio con la cessione di Zielinski, ma non è detto che il club tedesco non possa chiedere anche qualcosa in più. Questo perché il Lipsia, in caso di cessione di Szoboszlai, dovrà dare il 20% del ricavato dell’operazione al Salisburgo, ex squadra del giocatore ungherese, con il club austriaco che si fece promettere tale percentuale dal club tedesco quando si accordarono per il trasferimento in Germania del giocatore.