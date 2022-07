Meret, decisione presa: cosa accadrà con l’arrivo di Kepa

Novità tra i pali per il Napoli. Kepa Arrizabalaga è ormai ad un passo. Meret, attesa per la sua decisione: ecco quale sarà

Continua l’incertezza sul fronte portieri in casa Napoli. Gli azzurri sembrano avere fatto chiarezza e definito la loro strategia: rinnovare il contratto di Alex Meret, in scadenza il prossimo anno, e trovare un sostituto di Ospina che possa offrire due alternative di livello come richiesto da Spalletti. L’idea è continuare il ballottaggio tra i pali avvenuto nelle scorse stagioni. I piani degli azzurri però potrebbero nuovamente complicarsi.

Partiamo dal “dopo Ospina“. Il Napoli dopo diversi sondaggi effettuati sin da inizio mercato sembrano avere finalmente fatto la loro scelta. Gli azzurri hanno intensificato il pressing su Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea. Il ventisettenne portiere spagnolo ha già sposato il progetto degli azzurri e spinge per la destinazione partenopea. Forte degli ottimi rapporti tra il Chelsea e il Napoli, anche l’accordo tra le due società sembra ormai ad un passo dall’essere concretizzato.

L’accordo sarebbe stato trovato sulla base di un prestito secco, con l’importante ingaggio di Kepa (che ammonta circa ad 8 milioni) che verrebbe pagato per circa il 70% (circa sei milioni) dal Chelsea. Il Napoli per lo stipendio del portiere investirà circa2,3 milioni di euro. Al momento le due società trattano sui bonus, gli ultimi dettagli rimasti da limare prima del via libera definitivo. Il Chelsea chiederebbe tre milioni complessivi, legati agli obbiettivi di squadra raggiunti dal Napoli in campionato e in Champions League. La prossima settimana dovrebbe essere quella definitiva per sbloccare l’operazione.

Napoli, l’arrivo di Kepa cambia gli scenari? Il futuro di Meret

Con l’arrivo del portiere spagnolo si risolverebbe la questione legata al sostituto di David Ospina…ma non il problema portieri. L’arrivo di Kepa infatti potrebbe aprire un nuovo problema: il futuro di Alex Meret.

Sino ad ora l’unica certezza tra i pali per il Napoli sembrava essere proprio Alex Meret. La società aveva deciso di puntare sul giovane portiere friulano, e anche il giocatore sembrava essersi convinto a rimanere in azzurro. Tanto che, come annunciato da Giuntoli non più di qualche settimana fa, il rinnovo sembrava solo una questione di tempo e una formalità. Da allora però non sono stati mossi passi avanti, e il motivo sarebbe da ritrovare proprio nell’arrivo di Kepa.

L’accelerata del Napoli sul portiere spagnolo infatti, secondo il Corriere di Mezzogiorno, avrebbe rimesso in bilico anche il futuro di Meret. Il giocatore infatti, nonostante l’accordo sul rinnovo, starebbe aspettando di capire le strategie del Napoli prima di decidere il suo futuro.

In caso di arrivo di Kepa, e di un dualismo che sulla carta si rivela essere particolarmente complicato per il portiere friulano, Meret potrebbe decidere di chiedere la cessione e lasciare Napoli per evitare una alternanza che potrebbe ritorcerglisi contro alla lunga distanza. Il Torino è interessato al giocatore. Un rinnovo e un prestito in granata non è una ipotesi da escludere, e in quel caso il Napoli si ritroverebbe al punto di partenza: con una casella da riempire tra i pali.