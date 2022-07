Napoli, arriva il rinnovo della stella: risolto tutto, Spalletti esulta

Chiarito il futuro di uno dei pilastri del Napoli. Pronto il rinnovo pluriennale. Risolti i problemi per la gioia di Spalletti

Prende forma il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Il tecnico e il suo staff sono al lavoro per preparare la nuova stagione e arrivare pronti all’esordio in campionato del prossimo 15 Agosto, quando il Napoli affronterà l’Hellas Verona. Inevitabilmente però le strategie e le idee del tecnico sono “movimentate” anche dalle questioni di mercato. La squadra ha già accolto diversi nuovi arrivi, ma ha anche dovuto sostenere diverse partenze, da Koulibaly a Mertens, sino ad Insigne e Ospina. Inutile dire che Spalletti preferirebbe non doversi privare di altri suoi “big”. Purtroppo però i desideri del tecnico devono scontrarsi con le esigenze di bilancio della società e soprattutto con alcune delicate situazioni contrattuali, da Fabian Ruiz a Meret, e poi ancora Zielinski. Se per questi tre calciatori Spalletti dovrà trattenere il fiato almeno sino a fine mercato, il tecnico può comunque sorridere: è in arrivo infatti una ottima notizia che riguarda un “pilastro” del suo Napoli.

Tra i grandi protagonisti della passata stagione c’è stato sicuramente Frank Anguissa. Il centrocampista camerunense è arrivato la scorsa estate dal Fulham tra lo scetticismo generale, ma in breve tempo ha conquistato il pubblico partenopeo e ha dimostrato di sapersi perfettamente districare nelle difficoltà della serie A. Le sue prestazioni (30 stagionali la passata stagione, con tanta quantità e fisico a disposizione della squadra) hanno convinto il Napoli ad esercitare l’opzione da 15 milioni per riscattare il giocatore.

Alla fine del campionato scorso però alcuni “mal di pancia” legati ad alcuni bonus non riscossi dal giocatore che gli erano stati promessi dalla società avevano creato alcune tensioni nel rapporto tra Anguissa e il Napoli e sembrava potessero mettere in discussione il suo futuro nella squadra. I nuovi aggiornamenti però lasciano ben sperare Luciano Spalletti e i tifosi.

Anguissa, l’incontro con l’agente chiarisce il futuro. Spalletti sorride

Nei giorni scorsi sarebbe infatti avvenuto un incontro tra Maxime Nana, agente di Anguissa, e la dirigenza del Napoli, proprio per chiarire le ombre legate al futuro del calciatore. L’incontro sembrerebbe avere avuto esito positivo. La società e il giocatore sembrerebbero avere risolto ogni problema legato alla questione bonus, che sono stati saldati, e sarebbero pronti a proseguire la loro avventura insieme. Niente più “mal di pancia”, insomma. Non solo. Come riportato da La Repubblica, le parti avrebbero mosso parti importanti per il prolungamento di contratto del giocatore.

Il Napoli avrebbe messo sul piatto un nuovo accordo pluriennale, e Anguissa dovrebbe presto firmare un nuovo contratto che lo legherà al Napoli sino al 2027. Per la grande gioia di Spalletti, che non ha mai nascosto di apprezzare le qualità tecniche, ma anche umane del suo centrocampista. Anche per le prossime stagioni Frank sarà uno dei pliastri del Napoli.