Napoli-Mallorca, guai per un titolare: cosa é successo

Il Napoli sta per scendere in campo a Castel di Sangro contro il Maioca, ma per Luciano Spalletti non ci sono buone notizie.

Dopo il pareggio di mercoledì sera per 2-2 contro l’Adana Demirspor di Vincenzo Montella e Mario Balotelli, il Napoli scenderà di nuovo in campo questa sera nella prima delle tre amichevoli contro squadre spagnole. I partenopei, infatti, affronteranno il Maiorcia tra meno di un’ora allo Stadio Patini.

A due settimane dall’inizio del campionato, dove gli azzurri esordiranno in trasferta al Bentegodi contro il Verona di Cioffi, il match contro gli iberici assume una notevole importanza. Per Luciano Spalletti, di fatto, è tempo di scelte per cercare di ripetere l’inizio della scorsa stagione.

Il tecnico toscano, infatti, deve fornire una determinata fisionomia ad una squadra che ha visto attuare tra le sue fila una vera e propria rivoluzione. Nel Napoli sono andati via giocatori del calibro di Lorenzo Insigne, David Ospina, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, ma sono arrivati anche tanti volti nuovi per dare vita ad un nuovo ciclo. Tuttavia proprio uno dei nuovi acquisti non giocherà questa sera contro il Maiorca.

Napoli-Maiorca, Mathias Olivera non sarà a disposizione: forte emicrania per il terzino

Il Napoli, infatti, tramite un tweet sul proprio canale ufficiale, ha ufficializzato la formazione titolare che scenderà in campo contro gli spagnoli, comunciando anche l’assenza di Mathias Olivera per una forte emicrania. Per l’uruguaiano, arrivato dal Getafe per 12 milioni di euro più due di bonus, queste prime settimane partenopee non sono state di certo molto fortunate.

Mathias Olivera, di fatto, ha cominciato tardi la preparazione per la nuova stagione a causa dell’infortunio subito al ginocchio lo scorso giugno durante una gara tra il suo Uruguay ed il Panama. Il calciatore, ovviamente, è indietro di condizione e l’ha dimostrato anche con il fallo di rigore fatto contro l’Adana. Proprio in settimane il terzino sinistro, che si giocherà il posto da titolare con Mario Rui, aveva rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Napoli.

Le prime dichiarazioni di Olivera da giocatore del Napoli: “E’ bello indossare questa maglia. Spalletti mi ha dato grande fiducia”

Il club partenopeo, infatti, l’ha presentato ufficialmente ai cronisti tramite una conferenza stampa tenutasi a Castel di Sangro. Ecco le parole di Mathias Olivera: “Il Napoli è una squadra importante sulla scena internazionale, sono davvero felice di averlo scelto. E’ bello essere qui, Spalletti mi ha dato grande fiducia. Cavani? Mi ha detto che ho fatto un’ottima scelta. Stesso numero di Hamsik? Sono onorato di indossare la sua maglia. Giocare in una difesa a 3 o a 4? Non mi cambia tantissimo. Il mio obiettivo principale è fare punti ed aiutare la squadra”.