Kepa, svolta inaspettata: la novità sul portiere spagnolo

Kepa Arrizabalaga, arriva la svolta. Il futuro del giocatore è deciso, la comunicazione nelle prossime ore

Dopo avere sistemato la difesa con gli arrivi di Ostigard, Kim Min-Jae e Olivera il Napoli è pronto a blindare la sua retroguardia chiudendo presto anche la telenovela che riguarda i portieri. L’idea degli azzurri sin dall’inizio del mercato è sempre stata chiara: in primis il rinnovo di Alex Meret, e in secondo luogo coprire la casella lasciata libera dalla partenza di David Ospina, svincolatosi a fine stagione. Se sulla prima questione sembra esserci ancora qualche dubbio, sulla seconda gli azzurri sembrano avere finalmente deciso il perfetto sostituto di El Patron: si tratta di Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea.

Da settimane il portiere del Chelsea è nel mirino degli azzurri. Kepa dopo un inizio promettente con i blues ha perso punti nelle gerarchie, anche grazie all’esplosione di Mendy che ha “chiuso” il suo rilancio nel gruppo di Tuchel. Il giocatore spagnolo è pronto al riscatto, e Napoli sarebbe per lui la perfetta occasione. Il giocatore avrebbe già dato il suo benestare alla pista azzurra e starebbe spingendo per sbarcare in azzurro.

Negli ultimi giorni i dialoghi tra il Chelsea e il Napoli si sono nettamente intensificati, facilitati anche dagli ottimi rapporti tra le parti. Il via libera per il trasferimento di Kepa potrebbe arrivare molto prima del previsto.

Kepa Arrizabalaga, l’arrivo al Napoli è imminente: le informazioni

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport questa settimana Kepa sarà un giocatore del Napoli. Ad essere decisive potrebbero essere addirittura le prossime ore, e la chiusura della trattativa appare davvero imminente.

Già nella giornata di Sabato si era avuta una accelerata definitiva. I club hanno trovato un accordo sulla base di un prestito con gran parte del ricco ingaggio di 8 milioni percepito dal giocatore che verrà coperto dal Chelsea. Il Napoli dovrebbe contribuire per circa un quarto, con un investimento di poco più di due milioni per l’ingaggio del giocatore.

Napoli e Chelsea stanno al momento trattando gli ultimi dettagli legati ai bonus che i blues avrebbero richiesto (circa tre milioni legati ai risultati di squadra del Napoli in campionato e in Europa). Anche queste ultime formalità sono in via di definizione. Dopo di ché ci sarà il via libera definitivo. Tanto che il giocatore dopo aver fatto le visite mediche potrebbe sbarcare nel ritiro di Castel di Sangro (che terminerà tra cinque giorni) in tempi davvero brevissimi.

L’arrivo di Kepa esaudirà il desiderio di Luciano Spalletti di avere tra i pali due profili di grande livello da alternare. La società punta a ripetere il ballottaggio vissuto nelle passate stagioni tra Ospina e Meret. Sempre che, come ipotizzato da alcune indiscrezioni negli ultimi giorni, l’arrivo di Kepa non possa spingere Meret lontano da Napoli.