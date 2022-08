Il Meret furioso: lo scenario che spaventa il Napoli

Alex Meret non è per niente contento dell’arrivo a Napoli di Kepa e potrebbe prendere una decisione che spaventa il club azzurro.

Cambio di programma per il Napoli che per la propria porta è in trattativa con il Chelsea per acquistare in prestito Kepa Arrizabalaga. Gli azzurri non sono più così convinti di affidare le chiavi della porta ad Alex Meret e si sono attivati per acquistare un nuovo portiere, con l’estremo difensore originario dei paesi baschi che sembra sempre più vicino.

Il Napoli conta di definire l’arrivo di Kepa entro questa settimana e si stanno limando solamente gli ultimi dettagli riguardo ad alcuni bonus. Una scelta quella presa dal club azzurro che è una vera doccia gelata per Meret che era molto vicino a rinnovare il suo contratto fino al 2027 e che ora si ritrova nuovamente in bilico. Il portiere azzurro non l’ha presa affatto bene ed ora potrebbe prendere una decisione che andrebbe a danno del Napoli.

Meret infastidito dal Napoli per l’arrivo di Kepa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Merete sarebbe molto infastidito dal comportamento del Napoli che ha deciso di scaricarlo come portiere titolare per consegnare le chiavi della porta a Kepa. Il portiere spagnolo è ormai pronto a sbarcare in Italia e non appena sarà un nuovo giocatore azzurro, anche Meret deciderà il da farsi.

La trattativa per il rinnovo sembrava stesse per risolversi in maniera positva, ma così non sarà ed ora Meret sta valutando tutti gli scenari possibili. La soluzione che più aggraderebbe il Napoli sarebbe una cessione a titolo definitivo o in prestito, ma ora Meret non vuole rendere le cose facili al club azzurro e secondo quanto riportato dalla Rosea sta pensando di restare e andare via il prossimo anno a parametro zero.

Uno scenario che spaventa il Napoli, con il club azzurro che già rischia di perdere a zero Fabian Ruiz al termine della stagione che sta per iniziare. Ricucire il rapporto con Meret sarà molto difficile, ma gli azzurri sperano di convincerlo ad accettare una cessione, magari in prestito, per poi riparlarne a fine stagione.

Sirigu alternativa a Meret come vice Kepa

Nel caso in cui il Napoli riesca a convincere Meret ad andare in prestito in qualche altro club o a cederlo a titolo definitivo, gli azzurri avranno bisogno di un secondo portiere che faccia da vice a Kepa. Il favorito per ricoprire tale ruolo è il solito Salvatore Sirigu, con l’ex estremo difensore del Genoa che ha già dato da molto tempo il suo ok al trasferimento ed aspetta solamente una chiamata del Napoli.

Oltre a Sirigu, nella lista di Giuntoli c’è anche il nome dell’ex Juventus Neto che è pronto a liberarsi dal Barcellona per legarsi a parametro zero ad un altro club. L’ex portiere del Genoa resta il chiaro favorito, ma la pista che porta al portiere brasiliano non è da escludere a priori