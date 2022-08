Mertens verso la permanenza in Serie A: che rilancio dei “nemici”

Dries Mertens potrebbe restare in Serie A il prossimo, con un’acerrima rivale del Napoli prontad ad un maxi rilancio per convincere il belga.

Dopo due mesi di calciomercato, il futuro di Dries Mertens è ancora un rebus tutto da risolvere. L’attaccante belga si è svincolato ufficialmente dal Napoli che lo ha salutato sui suoi profili social con un video ed ora è alla ricerca di una nuova avventura, con l’ex PSV che sta valutando anche la possibilità di continuare in Serie A il prossimo anno.

In un primo momento si era parlato di un possibile approdo di Mertens alla Lazio, con il giocatore che era fortemente voluto da Maurizio Sarri, ma alla fine il presidente Lotito ha chiuso all’arrivo del belga. Nelle ultime settimane, però, anche la Salernitana sta pensando ad ingaggiare Mertens, con il club granata pronto ad un grande sforzo economico per convincere il belga a trasferirsi a Salerno.

La Salernitana tenta Mertens: maxi rilancio dei granata

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Salernitana fa davvero sul serio per Dries Mertens. Il club granata, secondo il quotidiano torinese, avrebbe aumentato la propria offerta per l’esterno d’attacco belga, offrendo un ingaggio da 3,5 milioni di euro anche per un solo anno di contratto con opzione di rinnovo per un’altra stagione.

Un esborso economico importante quello del presidente Danilo Iervolino che vuole costruire un Salernitana forte in vista della prossima stagione, accontentando il proprio tecnico Davide Nicola che ha chiesto ulteriori rinforzi per aumentare la competitività della rosa. Mertens sarebbe molto tentato dall’offerta del club granata ed alla fine potrebbe anche decidere di accettare la proposta, dando un grosso dispiacere ai tifosi del Napoli.

Il tifo azzurro, infatti, è già rimasto molto scottato per l’addio di Mertens e per come è stato salutato da parte della società. Vedere Mertens vestire la maglia degli acerrimi rivali della Salernitana sarebbe l’ennesimo duro colpo per i tifosi del Napoli in un’estate dove sono arrivate per il momento poche gioie. L’unica speranza del tifo partenopeo è che Mertens scelga di andare all’estero, così da non vederlo vestire la maglia della Salernitana o peggio quella della Juventus, anch’essa interessata al calciatore.

Il Trabzonspor si tira fuori dalla corsa a Mertens

Oltre che dall’Italia, Mertens ha ovviamente mercato anche all’estero e potrebbe esserci anche un ritorno in Belgio per l’esterno d’attacco. Su di lui, infatti, c’è l’interesse dell’Anversa, squadra che milita nella massima serie di calcio belga e che in rosa ha un altro ex gocatore della Serie A ovvero Radja Nainggolan, con i biancorossi che potrebbero avanzare un’offerta nei prossimi giorni.

Si era parlato anche di un possibile interesse del Trabzonspor, squadra turca dove milita un altro ex azzurro ovvero Marek Hamsik. Tuttavia, l’allenatore del club turco Abdullah Avci ha fatto sapere che Mertens non giocherà per la sua squadra il prossimo anno, dichiarando come economicamente non sia un giocatore alla portata del club, chiudendo in maniera abbastanza netta all’arrivo del giocatore belga.