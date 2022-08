Il West Ham vuole Zielinski a tutti i costi: le richieste del centrocampista

Il West Ham non si arrende e sta continuando il pressing per convincere Zielinski. Ecco tutte le richieste del centrocampista polacco.

Sono giorni di mercato molto importanti in casa Napoli, con gli azzurri molto attivi non solo in entrata, ma anche in uscita. Se in entrata sono molto vicini ad arrivare Raspadori e Simeone, in uscita oltre alle cessioni imminenti di Petagna e Ounas potrebbe aggiungersi anche quella di Piotr Zielinski, finito nel mirino del West Ham.

Il club inglese si è visto rifiiutare dagli azzurri la prima offerta di 30 milioni di euro, con De Laurentiis che chiede almeno 40 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista polacco, ma è atteso presto un nuovo rilancio. Il West Ham vuole Zielinski ad ogni costo ed è pronto a soddisfare tutte le richieste del giocatore polacco pur di averlo in rosa.

Zielinski sempre più vicino al West Ham

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il pressing del West Ham su Zielinski sta avendo i suoi frutti. Gli Hammers, spiega il quotidiano campano, sono decisi ad accontentare la richiesta del Napoli ed è in arrivo una nuova offerta da 40 milioni di euro come richiesto da De Laurentiis. Un’offerta davvero irrifiutabile per gli azzurri che avrebbero a disposizione un bel gruzzolo dai reinvestire sul mercato per un nuovo colpo a centrocampo.

Ciò che al momento separa il West Ham da Zielinski è l’ingaggio del centrocampista polacco che chiedi 5,5 milioni di sterline (quasi 6 milioni di euro ndr.) per le prossime quattro stagioni. Una richiesta che gli Hammers stanno valutando e sarebbero anche disposti ad accontentare pur di avere il si di Zielinski.

Le parti stanno continuando a parlarsi, con il quotidiano campano che scrive come ci sia stato anche un lungo vertice telefonico tra il West Ham e l’entourage di Zielinski per spingere il calciatore a dire si. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per il trasferimento in Premier League di Zielinski, con il centrocampista polacco sempre più vicino a lasciare il Napoli.

Niente rinnovo o cessione per Fabian Ruiz: rischia un anno in tribuna

Sempre per quanto riguarda il centrocampo azzurro ci sono novità importanti sul fronte Fabian Ruiz che pure piaceva molto al West Ham. L’andaluso ha però rifiutato la proposta degli Hammers poiché il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Spagna, ma al momento dalla Liga non sono pervenute delle offerte.

Fabian Ruiz sogna di giocare nel Real Madrid, ma i Blancos non hanno intenzione di pagare i 35 milioni di euro chiesti da De Laurentiis e vorrebbero aspettare il prossimo anno per prelevarlo a parametro zero. L’ex Betis ha infatti il contratto in scadenza con il Napoli e, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’incontro con il suo entourage per il rinnovo non è andato a buon fine.

Adesso, Fabian Ruiz rischia di essere estromesso dalla rosa e di passare l’anno in tribuna, con il Napoli che gli ha fatto già sapere che finirà ai margini della squadra nel caso in cui decidesse di restare senza rinnovare il contratto, proprio come capitò a Milik. Nelle ultime ore c’è stato anche un interesse da parte della Juventus per Fabian Ruiz ma, proprio come il Real, anche i bianconeri stanno pensando di acquistare l’andaluso a parametro zero.