“Ha salutato i compagni”, è arrivata la svolta che Spalletti aspettava

Il Napoli continua a muoversi in sede di calciomercato e proprio in queste ore c’è stata un’importante svolta.

Il Napoli di Luciano Spalletti continua il proprio ritiro di Castel di Sangro, ma la mente di tutti è rivolta al calciomercato. Il club partenopeo, infatti, è al centro di tantissime trattative che riguardano sia il mercato in entrata che quello in uscita.

Dopo gli addii di calciatori del calibro di Lorenzo Insigne, David Ospina, Kalidou Koulibaly e Dries Mertens, di fatto, anche altri giocatori azzurri possono lasciare il team guidato dal tecnico toscano. I nomi più caldi, oltre a Gaetano e Zerbin che possono essere girati ancora una volta in prestito, sono sicuramente quelli Piotr Zielinski, Fabian Ruiz ed Alex Meret.

Il primo è seguito fortemente dal West Ham, il quale avrebbe offerto ben 25 milioni di euro ad Aurelio De Laurentiis, ma il polacco non è convinto del tutto di dire sì agli ‘Hammers’. Per quanto riguarda Fabian Ruiz, invece, ancora non c’è un’intesa tra il Napoli ed i suoi agenti per il rinnovo del contratto, che scadrà l’anno prossimo. La situazione che riguarda Alex Meret è ancora molto più intricata, considerando che il suo futuro dipende da un presunto arrivo di nuovo giocatore.

Napoli, Kepa è sempre più vicino: lo spagnolo ha già salutato i compagni del Chelsea

Sul portiere italiano, infatti, non c’è la completa fiducia sia da parte di Luciano Spalletti che del Napoli. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, di fatto, stanno cercando di prendere Kepa dal Chelsea e proprio su questa trattativa la ‘Repubblica’ ha fornito degli importanti aggiornamenti: “L’estremo difensore ha scelto il Napoli ed ha salutato anche i compagni del Chelsea. L’obiettivo del patron partenopeo è quello di far venire in Italia l’ex Bilbao entro martedì”.

Il quotidiano poi continua: “Il Napoli ed il Chelsea hanno ancora qualche dettaglio da limare, soprattutto per i bonus. La strada per il trasferimento in prestito di Kepa è ormai tracciata e al traguardo manca davvero pochissimo”. Con il probabile arrivo dello spagnolo, però, Meret potrebbe lasciare la squadra azzura. L’ex Spal, infatti, è stanco di giocarsi il posto e vorrebbe giocare quest’anno con una certa continuità. Il club partenopeo, intanto, si sta muovendo anche per rinforzare il proprio attacco.

Napoli, su Simeone c’è anche l’interesse del Borussia Dortmund: i dettagli

Il Napoli, infatti, sta insistendo per Giacomo Raspadori, ma il Sassuolo ha rifiutato la prima offerta di 25 milioni di euro. Il club campano resta comunque fiducioso, considerando l’accordo che ha con il giocatore. In azzurro potrebbe arrivare anche Giovanni Simeone, anche se bisogna aspettare prima la cessione in prestito di Petagna al Monza. Anche se Giuntoli deve fare presto per il ‘Cholito’, considerando il forte interesse delle ultime ore del Borussia Dortmund.