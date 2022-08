L’affare Simeone rischia di saltare: cosa sta accadendo

La trattativa per portare Giovanni Simeone a Napoli non è ancora chiusa e l’affare rischia ora di saltare, ecco perché

A sole due settimane dal debutto in campionato, il Napoli ancora deve acquistare un giocatore che possa fare da vice Osimhen. Il nome più caldo da giorni è quello di Giovanni Simeone, con l’argentino di proprietà del Verona che ha già dato il suo ok al trasferimento e che è in attesa solamente della cessione da parte del Napoli di Petagna al Monza.

I tempi, tuttavia, si stanno allungando poiché non sono ancora stati definiti tutti i dettagli della cessione dell’ex attaccante dell Spal al club biancorosso. La trattativa per portare Simeone a Napoli è dunque in stand-by, con il club azzurro che però rischia di far saltare l’affare considerato che non è l’unico club interessato al Cholito, ma va registrato anche l’interesse di un top club europeo.

Attento Napoli: il Borussia Dortmund si inserisce per Simeone

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Repubblica su Simeone va registrato il forte interesse del Borussia Dortmund. Il club giallonero, secondo il noto quotidiano, ha chiesto informazioni al Verona e nonostante il Napoli abbia ancora un vantaggio abbastanza considerevole sui tedeschi, gli azzurri non devono scherzare con il fuoco.

Il Borussia Dortmund è a caccia di un attaccante che possa sostituire lo sfortunato Sebastian Haller a cui è stato diagnosticato un tumore maligno ai testicoli e dovrà stare fermo un paio di mesi. Il Cholito piace molto al club tedesco che dopo aver preso informazioni potrebbe passare all’offensiva nei prossimi giorni per poter superare il Napoli nella trattativa.

Il Napoli deve quindi sbrigarsi e velocizzare la cessione di Petagna al Monza se non vuole avere brutti scherzi. Il club azzurro è conscio di essere in vantaggio nella corsa al giocatore argentino e non ha intenzione di mandare in fumo l’intera operazione, ma non può più temporeggiare.

Kiss Kiss Napoli rassicura sull’arrivo di Simeone

Da parte del Napoli, comunque, filtra grande ottimismo sulla chiusura dell’operazione che dovrebbe portare Simeone a vestire la maglia azzurra. Sensazioni positive confermate anche da Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro, che spiega come non appena sarà definita la cessione di Petagna al Monza si concretizzerà anche l’arrivo del Cholito.

L’emittente del club azzurro ha spiegato come l’inserimento del Borussia Dortmund non desta preoccupazioni in casa Napoli e che sebbene i tempi si siano allungati Simeone alla fine vestirà la maglia del club partenopeo. Lo stesso Simeone non ha cambiato idea ed è intenzionato a sposare la causa azzurra, con De Laurentiis sicuro di avere in pugno il giocatore

Si complica leggermente, invece, la trattativa per portare Giacomo Raspadori in azzurro. Sul talento del Sassuolo è stato confermato l’inserimento della Juventus ed anche l’emittente azzurro ha sottolineato come se i bianconeri faranno sul serio sarà difficile che Raspadori si trasferisca in Campania.