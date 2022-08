Meret rinnova: deciso il suo futuro a Napoli

Alex Meret ha deciso di rinnovare il suo contratto con il Napoli dopo che è stata fatta chiarezza sul suo futuro, ecco quale sarà.

Dopo settimane di indiscrezioni, finalmente ci sono novità importanti per quanto riguarda la questione portieri in casa Napoli. Il club azzurro ha infatti deciso quale sarà il futuro di Alex Meret, messo alla porta dal sempre più probabile arrivo di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea che, di fatto, gli scipperà il ruolo da portiere titolare.

Con l’arrivo di Kepa, Meret ha capito che per lui nel Napoli non c’è spazio in questa stagione ed è pronto a lasciare la Campania per rimettersi in gioco e rilanciare una carriera fin qui non molto fortunata, titolo europeo conquistato con la Nazionale la scorsa estate a parte. Il portiere ex Udinese e Spal ripartirà infatti dallo Spezia che sarà presto a tutti gli effetti la sua prossima squadra.

Meret rinnova e saluta il Napoli: va allo Spezia

Negli ultimi giorni si era parlato di un possibile trasferimento di Meret al Torino, con il portiere azzurro che era il primo obiettivo dell’allenatore granata Juric. Tuttavia, nella serata di ieri c’è stata un’importante accelerata da parte dello Spezia, con il club ligure che ha anticipato la concorrenza e trovato subito l’intesa con il Napoli.

Meret si trasferirà allo Spezia in prestito secco, con il portiere azzurro che prima rinnoverà il suo contratto fino al 2024 con il Napoli, cosa fondamentale prima di essere ceduto in prestito. Meret spera così di rilanciarsi in Liguria dove sarà titolare e prenderà il posto di Provedel, con l’attuale portiere dello Spezia che dovrebbe presto trasferirsi a Roma per giocare nella Lazio.

Inizialmente, lo Spezia avrebbe dovuto puntare su Dragowski della Fiorentina, ma la trattativa con il club viola si è arenata a causa delle richieste troppo alta da parte di quest’ultimo. Così, il ds dei liguri Pecini ha deciso di virare su Meret riuscendo subito a trovare l’accordo con il Napoli che risolve così un bel problema e può finalmente affondare il colpo per Kepa.

Kepa sempre più vicino al Napoli

La cessione di Meret allo Spezia accelera di molto l’arrivo di Kepa al Napoli, con il portiere spagnolo sempre più vicino al club azzurro. I contatti tra gli azzurri ed il suo entourage sono stati continui in queste ultime ore ed anche con il Chelsea c’è l’intesa su come i due club di divideranno il ricco ingaggio dell’ex estremo difensore dell’Athletic Club.

Il Chelsea si accollerà il 75% dell’ingaggio di Kepa, mentre il Napoli si occuperà del restante 25%. Ieri c’è stato un nuovo vertice a Roma tra il Napoli e l’agente di Kepa Arturo Canales che conferma l’accelerata nella trattativa da parte del club azzurro che ora vuole chiudere in tempi brevi. C’è ancora da trovare l’intesa su alcuni bonus ed eventuali garanzie future con il Chelsea, ma la fumata bianca è ormai vicina.