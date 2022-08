Napoli, è UFFICIALE: è stato annunciato via Twitter – Video

Nuovo annuncio del Napoli via Twitter: debutterà contro l’Espanyol, nell’ultima amichevole a Castel di Sangro.

Non sono finiti i grandi colpi in casa Napoli. A poche ore dall’ultima amichevole in programma a Castel di Sangro, il club azzurro ha annunciato la new entry via social, come ormai di consueto.

In queste ore in cui Aurelio De Laurentiis e i suoi collaboratori sono subissati da critiche, la società prova a far felici i suoi tifosi con l’annuncio che tutti aspettavano a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione. Proprio in vista della sfida contro l’Espanyol ci sarà un esordio tanto atteso, anticipato da qualche indiscrezione dei giorni passati.

Napoli-Espanyol, c’è un grande debutto

Tramite Twitter e attraverso il proprio sito ufficiale, il Napoli ha comunicato di aver messo in vendita la nuova terza maglia della stagione. Così, si completa il pacchetto dei kit che i calciatori indosseranno nel corso della stagione, ma come svelato di recente dal presidente De Laurentiis le sorprese non finiranno qui. Nel corso dell’anno sono previste altre nuove maglie per ricorrenze speciale, proprio come per la passata stagione

Così, Armani firma la terza maglia “Blu Acqua“, caratterizzata da una trama che richiama il mare di notte illuminato dalla luna. Un’immagine molto suggestiva. La divisa debutterà nel match contro l’Espanyol oggi 6 agosto.

La nuova maglia del Napoli sarà in vendita dal 6 agosto sul webstore SSC Napoli, sugli store Amazon, negli official store del club partenopeo ed in una selezionata rete di rivenditori. Il costo è uguale a quello dei kit di casa e fuoricasa: la singola divisa costa 125 euro.

Our new third kit is here!

👇

🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZzHdV

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/NKOFiuz8yW

🏪 Official Store SSC Napoli: https://t.co/8t3FvYgTRB 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/o62gtwsb81 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 6, 2022

Napoli, la terza maglia divide i tifosi

La piazza azzurra si aspettava un altro tipo di annuncio a poche ore dall’ultima amichevole e a pochissimi giorni dal primo match contro l’Hellas Verona, valido per la prima giornata di Serie A. Infatti, tra i commenti pubblicati sotto al video della presentazione della terza maglia Armani, i tifosi hanno criticato il presidente De Laurentiis perché aspettano nuovi acquisti e rinforzi della rosa.

Inoltre, non mancano le critiche contro lo sponsor Lete in rosso, che secondo diversi supporter rovina l’estetica delle divise su tonalità azzurre/blu. Insomma, il clima che si respira attorno all’ambiente Napoli è tutt’altro che sereno. Anche quando c’è da annunciare la terza divisa stagionale, decisamente diversa da colori e trame rispetto alle prime due maglie.