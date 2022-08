Napoli-Espanyol, il club annuncia nuovo sconto: i follower lo distruggono

Il club azzurro annuncia un nuovo incredibile sconto per Napoli-Espanyol, ma i follower distruggono la società.

Dal ritiro di Castel di Sangro va in scena la quarta e ultima amichevole pre-stagionale. L’attesa per Hellas Verona-Napoli è altissima, ma fino al 15 agosto potrebbero essere annunciate grandi novità, come alcuni nuovi acquisti.

I tifosi azzurri attendono con ansia un paio di portieri e soprattutto l’attaccante, che dovrà prendere il posto di Dries Mertens, abbandonato dopo il rifiuto di quattro milioni di euro e mezzo lordi proposti dal club partenopeo.

Nel frattempo, Spalletti pensa al presente con uno sguardo al futuro. L’amichevole contro l’Espanyol darà indicazioni importanti in vista della prima giornata di campionato, poiché chi partirà titolare giocherà per un’ora o più come annunciato dallo stesso tecnico al termine della sfida contro il Girona. E proprio per l’ultimo test match al Patini, il Napoli comunica una grande novità che spiazza i tifosi: i follower distruggono la società sui social.

Napoli, nuovo sconto per la sfida contro l’Espanyol

Appena pre-annunciate le quattro gare di rilievo internazionale, il Napoli comunicò anche i costi delle singole partite. Il prezzo di ogni match fece subito clamore: 10 euro a partita. Un po’ troppo per delle amichevoli.

Tante le critiche e tante le proteste dei supporter in giro per il mondo, ma anche tanti disagi per le dirette acquistate online, su Facebook. Addirittura, in Napoli-Mallorca molti tifosi hanno sottolineato come l’audio ed il video non fossero coordinati. E così, la società ha cercato di fare un passo importante nei confronti dei tifosi con un’iniziativa importante. Durante l’ultima amichevole disputata, il telecronista Alvino e la società hanno annunciato che il test contro l’Espanyol sarebbe costato 2.99 euro anziché 10. A distanza di qualche giorno e a poche ore dalla sfida, il Napoli ci ripensa e annuncia un nuovo sconto.

La partita trasmessa in diretta su Facebook costerà 2,29 euro anziché 2,99. Un abbassamento del costo che però ha suscitato tantissime critiche da parte dei tifosi.

E’ bufera social: “Comprate Raspadori!”

In pochissimi minuti, tanti follower si sono scagliati contro il club, che nonostante l’abbassamento del costo dell’acquisto del match Napoli-Espanyol, si è ritrovato inondato di commenti. “Questi settanta centesimi metteteli su Raspadori“, consiglia qualche utente.

Non mancano pensieri ironici e sarcastici: “L’emoji mi spezza, l’admin si vergognava troppo a scrivere questa cosa secondo me“. O ancora, tra gli utenti c’è chi utilizza una tipica frase che spesso si ascolta per i vicoli della città: “Due euro a piacere“. Insomma, lo sconto per l’ultimo test contro il club spagnolo non è stato apprezzato. I tifosi avrebbero preferito la diretta gratis dell’amichevole, ma soprattutto preferirebbero una comunicazione professionale da parte del club, che resta ancora incompleto a pochi giorni dal debutto stagionale.