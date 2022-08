Napoli-Girona, compleanno sfortunato per Politano: le condizioni post infortunio

Infortunio per Matteo Politano, Luciano Spalletti in ansia: che cos’è successo durante Napoli-Girona per l’attaccante azzurro.

Giorno di compleanno bagnato da…un infortunio. Proprio oggi 3 agosto Matteo Politano ha spento 29 candeline dal ritiro di Castel di Sangro. Doveva essere una giornata di festa per lui, che solo poche ore prima aveva confermato ai tifosi la volontà di restare al Napoli un altro anno. Un bell’annuncio, condito dall’entusiasmo della piazza presente in Abruzzo. E Spalletti ha voluto premiare il ragazzo per quanto bene fatto in queste ultime settimane, di certo uno dei migliori della rosa.

Gli ultimi due mesi sono stati molto difficili per Matteo, che tramite il suo agente e con un’uscita infelice ha innervosito mister Spalletti. Dopo una chiacchierata con il mister e gli ottimi allenamenti a Dimaro e a Castel di Sangro, Politano ha capito di poter fare la differenza in azzurro, nonostante la concorrenza con Lozano.

Partito titolare in Napoli-Girona, il numero 21 partenopeo ha dovuto alzare bandiera bianca dopo appena 25 minuti di gioco. Infatti, l’attaccante ha richiamato l’attenzione dello staff sanitario ed è stato prontamente sostituito. Ecco perché Politano è uscito dal campo di gioco: le condizioni del calciatore.

Infortunio Politano in Napoli-Girona: le condizioni

Durante il cooling break del primo tempo, Matteo Politano si è accasciato sul terreno di gioco e ha chiesto la sostituzione alla panchina. Infatti, l’esterno della Nazionale italiana si è dovuto fermare anzitempo a causa di un problema alla gamba sinistra. L’ex Inter è uscito zoppicante, ma fortunatamente sulle proprie gambe. Al suo posto Spalletti ha schierato Kvaratskhelia, risparmiato in un primo momento.

Dopo una prima assistenza, Politano è uscito dal campo Patini con una vistosa fasciatura sulla coscia della gamba sinistra e secondo quanto affermato da Alvino durante la telecronaca, si tratta di un risentimento al polpaccio. Chiaramente, il giocatore dovrà sostenere degli esami nelle prossime ore, ma a pochi giorni dall’inizio del campionato Spalletti si augura che non sia nulla di grave.

Vista la vicinanza con la partita contro il Verona, il rischio è che Politano possa saltare per infortunio proprio la prima giornata di Serie A, in programma il 15 agosto al Bentegodi. Insomma, un compleanno davvero sfortunato per l’attaccante azzurro, che dovrà fare gli straordinari nei prossimi giorni per recuperare la condizione ideale e superare questo risentimento.

Poco dopo l’uscita dal terreno di gioco dell’esterno della Nazionale italiana, Lozano si è spostato dalla fascia sinistra a quella destra e ha fornito la palla gol dell’1-0 contro il Girona.