Fabian Ruiz lascia Napoli: coinvolto in uno scambio con un top player

Fabian Ruiz è pronto a lasciare il Napoli, con il club azzurro che coinvolgerà il centrocampista in uno scambio con un top player.

Che il destino di Fabian Ruiz fosse in bilico lo si sapeva, ma con il passare dei giorni si pensava che il centrocampista spagnolo sarebbe rimasto almeno per questa stagione, complice la mancanza di offerte dalla Liga. Ed invece tutto è cambiato nelle ultime 24 ore, con l’andaluso che è ormai in procinto di lasciare il Napoli.

Fabian Ruiz, infatti, sarà presto un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. La trattativa tra il Napoli e il club parigino è in fase molto avanzata ed il centrocampista potrebbe volare a Parigi già nelle prossime ore per le visite mediche di rito e firmare il suo contratto. Nell’operazione, però, potrebbe rientrare un top player del PSG che al Napoli piace molto.

Napoli-PSG: si lavora allo scambio Fabian Ruiz-Keylor Navas

Secondo quanto riportato dal giornalista della Rai Ciro Venerato, il Napoli non sta lavorando solo alla cessione di Fabian Ruiz con il Paris Saint-Germain, ma anche al possibile inserimento di Keylor Navas nella trattativa. Il portiere costaricense avrebbe superato nelle preferenze della società azzurra a Kepa e si sta cercando di convincere il Paris Saint-Germain ad inserirlo nell’affare.

Keylor Navas è stato scavalcato da Donnarumma nelle scelte del nuovo allenatore Galtier ed anche ieri nell’esordio del Paris Saint-Germain in Ligue 1 contro il Clermont il portierone azzurro è stato preferito a quello costaricense. Inoltre, Keylor Navas ha perso anche la fascia capitano e non disdegnerebbe certo di andare a giocare titolare in una squadra come il Napoli.

Come Kepa, anche Keylor Navas potrebbe arrivare in prestito secco, ma ci sarebbe da convincere il Paris Saint-Germain a pagare gran parte del pesante ingaggio dell’ex estremo difensore del Real Madrid. Ecco perché il Napoli sta mantenendo comunque viva la pista Kepa che potrebbe essere ripercorsa qualora gli azzurri non convincano i parigini.

Fabian Ruiz-PSG: tutti i dettagli dell’operazione

Nel frattempo, come riportato dal Corriere dello Sport e confermato da Ciro Venerato, l’affare che dovrebbe portare Fabian Ruiz a trasferirsi dal Napoli al Paris Saint-Germain è in dirittura d’arrivo . Il centrocampista spagnolo dovrebbe firmare un contratto quadriennale da circa 5 milioni a stagione, mentre al Napoli potrebbe andare una cifra tra i 25 milioni di euro ed i 30 milioni di euro.

De Laurentiis preferirebbe incassare 30 milioni di euro dall’operazione, ma considerata la volontà di Fabian Ruiz di voler lasciar il Napoli potrebbe anche accettare 25 milioni di euro. Venerato ha rivelato come il PSG stesse seguendo Fabian Ruiz da molto, aggiungendo come i primi contatti tra i parigini e gli azzurri siano cominciati a metà marzo, con il ds dei francesi Luis Campos che prese già informazioni sul centrocampista spagnolo. E dopo mesi di colloqui informali, alla fine della scorsa settimana, precisamente venerdì sera, il Paris Saint-Germain ha deciso di affondare il colpo.