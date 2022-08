Keylor Navas vicino al Napoli: le dichiarazioni non lasciano dubbi

Il Napoli sembrava intenzionato a prendere Kepa nel ruolo del portiere, ma nelle ultie ore c’è stata un’accelerata per Navas.

Sono ore intensissime in sede di calciomercato per Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Il Napoli, infatti, è al centro di tantissime trattative. Tra queste bisogna sicuramente inserire quella per portare in azzurro Keylor Navas. Il team campano, di fatto, aveva quasi preso Kepa in prestito dal Chelsea, ma poi ha virato decisamente sull’estremo difensore costaricano.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, nelle ultime ore ci sono stati dei segnali positivi per vedere Navas giocare con la maglia del Napoli. L’ex Real Madrid è quindi ora il netto favorito per difendere i pali della porta partenopea per la prossima stagione. Il forcing per il costaricano spiega l’affare di stallo di questi ultimi giorni sull’operazione con il Chelsea per il prestito di Kepa .

Il Napoli, infatti, sta cercando di cogliere una grandissima occasione di mercato, vista la grandissima esperienza che ha alle spalle Navas. Prendere il costaricano sarebbe di fatto un grandissimo colpo per la squadra di Luciano Spalletti, il quale non aspetta altro che il suo arrivo. Nel frattempo, sul futuro dell’estremo difensore del PSG ci sono state alcune dichiarazioni che non lasciano dubbi.

Napoli su Navas, Galtier: “Non vuole fare il secondo. So che è seguito da diverse squadre”

Christophe Galtier, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sul futuro del costaricano, aprendo di fatto ad una sua cessione: “Navas? E’ un grandissimo giocatore e va rispettato molto. Se accetta il ruolo di secondo? No, non accetta di essere il numero due, e direi per fortuna. Dà sempre tutto in allenamento, è un grande professionista. Se andrà via? So che è seguito da alcune squadre, vedremo”.

Il nuovo allenatore del PSG ha quindi annunciato ufficialmente che Navas è in uscita. Galtier, infatti, sin dal sul arrivo, ha chiarito subito che non avrebbe effettuato l’avvicendamento in porta di Pochettino dell’anno scorso, considerando Gianluigi Donnarumma l’assoluto portiere titolare della sua nuova squadra. Queste dichiarazioni, ovviamente, non hanno fatto piacere al costaricano che si è mosso subito per cercare altri team per cui giocare. In attesa di conoscere chi sarà il prossimo estremo difensore titolare, il Napoli ha ufficializzato chi coprirà il ruolo di dodicesimo.

Portieri Napoli, il club partenopeo ha ufficializzato l’ingaggio di Salvatore Sirigu

Il club partenopeo, infatti, ha ufficializzato in giornata l’ingaggio di Salvatore Sirigu. L’ex portiere di Torino e Genoa aveva svolto le visite mediche martedì scorso a Villa Stuart ed oggi è arrivato l’annuncio ufficiale. Il portiere italiano ha firmato un contratto annuale, con opzione per il secondo, a 700mila euro ed è pronto per questa sua nuova avventura.