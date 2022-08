Napoli, é ufficiale il nuovo acquisto: l’annuncio fa gioire i fan

Dopo tante indiscrezioni di calciomercato, il Napoli ha reso finalmente ufficiale l’acquisto di un giocatore.

Il Napoli si appresta a cominciare la nuova stagione. Gli azzurri, infatti, esordiranno lunedì sera, ore 18.30, al Bentegodi contro il Verona di Gabriele Cioffi. Tuttavia in casa partenopea a tenere banco è ancora il calciomercato, visto che ci sono ancora tanti nodi da sciogliere tra le fila della squadra di Luciano Spalletti: dal portiere, passando per il centrocampista, all’attaccante.

Nella zona mediana azzurra sembrava che non ci dovessero essere grossi stravolgimenti, ma poi l’offerta di circa 20 milioni di euro del PSG per Fabian Ruiz ha cambiato tutto. Il Napoli, di fatto, non può permettersi di perdere lo spagnolo a zero l’anno prossimo e questa proposta del club parigino è quasi irrinunciabile.

Il club partenopeo, infatti, è già alla ricerca di un sostituto di Fabian Ruiz, anche se con le stesse caratteristiche di Frank Anguissa. L’importanza del camerunense è nota a tutti ed il Napoli non può trascorrere un’intera stagione senza un suo degno sostituto. Il nome più caldo in queste ore per coprire questo ruolo è quello di Ndombele, il quale potrebbe arrivare in prestito dal Tottenham. Sul fronte portiere, invece, è ancora tutto in alto mare, visto che il club partenopeo sta cercando di prendere Kepa o Navas. Tuttavia c’è stato l’ingaggio di un nuovo calciatore proprio nel ruolo dell’estremo difensore.

Napoli, Sirigu è ufficialmente un nuovo giocatore azzurro

Sia il Napoli che Aurelio De Laurentiis, infatti, hanno ufficializzato sui propri canali social l’ingaggio di Salvatore Sirigu. Il portiere aveva effettuato le visite mediche di rito a Villa Stuart martedì mattina, ma solo in queste ore è arrivata l’ufficialità del suo acquisto. L’ex giocatore di Torino e Genoa, solo per citare le sue ultime due squadre, ha firmato un contratto annuale (con opzione per il secondo) sulla base di 700mila euro.

Salvatore Sirigu è stato accostato al Napoli sin dall’inizio di questa sessione estiva di calciomercato, ma solo in questi ultimi giorni c’è stata l’accelerata decisiva per il suo ingaggio. Il portiere campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini sarà il vice del prossimo estremo difensore partenopeo, considerando la poca fiducia di Luciano Spalletti nei confronti di Alex Meret (prossimo a cambiare squadra). Per il team campano, intanto, ci sono delle importanti novità anche per quanto riguarda l’attacco.

Napoli, si sblocca sia la cessione di Petagna al Monza che l’arrivo di Simeone dal Verona

Secondo Sky Sport’, infatti, il Napoli ha dato il via libera per la cessione di Andrea Petagna al Monza in prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di circa 14 milioni di euro. Anche questa trattativa si è protratta a lungo per ‘colpa’ della trattativa parallela tra il club partenopeo ed il Verona per Giovanni Simeone. Anche quest’ultima operazione si è sbloccata, considerando che, sempre secondo quanto riportato dall’emittente satellitare, c’è un accordo verbale tra le due società.