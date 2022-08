Napoli, doppio colpo in uscita: si chiude oggi, i dettagli

Doppio colpo in uscita per il Napoli, la trattativa con un solo club: si chiude in giornata, i dettagli della maxi operazione.

Poco prima dell’inizio di campionato, Aurelio De Laurentiis infiamma il mercato con colpi in entrata e in uscita. Presto Luciano Spalletti potrà contare su nuovi acquisti importanti per il suo reparto offensivo.

La società sta chiudendo le trattative per Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. I due attaccanti andranno a rimpiazzare le partenze di Petagna, verso il Monza, e Mertens, svincolato dal primo luglio e ora in forza al Galatasaray. E’ chiaro che il giovane talento della Nazionale italiana non raccoglierà l’eredità di Ciro. Forse nessuno potrà mai rimpiazzarlo a dovere. Ma al mister serve una soluzione versatile che possa fare la seconda punta in caso di 4-2-3-1 o l’ala in caso di 4-3-3. E così, Raspadori si andrà a giocare il posto con Kvaratskhelia.

Ma come accennato sopra, De Laurentiis sta piazzando diversi colpi, anche in uscita. Infatti, il Napoli presto libererà altri slot e avrebbe trovato l’accordo per lasciar partire due esuberi.

Napoli, in uscita il centrocampista

Dopo aver lasciato partire Luperto e Folorunsho a titolo temporaneo, il Napoli si appresta a chiudere una doppia trattativa a titolo definitivo. Sono diversi i calciatori cresciuti nel vivaio azzurro, che girano di anno in anno in qualche società, sperando di farsi notare e brillare altrove, per poi ritornare alla base.

E’ il caso di Luca Palmiero, centrocampista di 26 anni, ex promessa del Napoli, mai utilizzato dai diversi allenatori e sempre girato in prestito. Lo scorso anno è stato al Cosenza, con il quale ha disputato una buona stagione. Quest’anno potrebbe tornare in Calabria, ma nel Catanzaro. Infatti, il club di Serie C ha chiesto a titolo definitivo il giocatore, su pressione dell’entourage secondo catanzarosport24, ma Giuntoli e De Laurentiis avrebbero storto il naso.

Ecco allora che il Catanzaro avrebbe cercato di allargare l’operazione per convincere la dirigenza azzurra a cedere ben due calciatori a titolo definitivo: entro oggi arriverà la fumata bianca sulla doppia trattativa.

Non solo Luca Palmiero: la doppia operazione Napoli-Catanzaro

Stando alle ultime informazioni pubblicate da Nicolò Schira, il Napoli starebbe per cedere al Catanzaro Luca Palmiero ed Eugenio D’Ursi. Quest’ultimo è un attaccante classe 1995, acquistato dal Napoli nel 2019 proprio dal club calabrese. La società partenopea girò il calciatore per un prestito di due anni al Bari – sempre di proprietà della famiglia De Laurentiis – mentre la scorsa stagione l’ha trascorsa al Pescara.

Il Napoli, però, vorrebbe cedere a titolo definitivo D’Ursi entro questa sessione di mercato. Così, il Catanzaro vorrebbe allargare l’operazione Palmiero, inserendo anche il suo ex bomber nella trattativa.