Napoli, il dopo Fabian arriva dalla Premier: l’affare é enorme

Il Napoli per sostituire Fabian Ruiz, sempre più vicino ad accordarsi con il PSG, sta seguendo un giocatore della Premier League.

Il Napoli comincerà lunedì prossimo il proprio campionato. Gli azzurri, infatti, esordiranno in trasferta contro il Verona di Gabriele Cioffi. Tuttavia in casa partenopea a tenere banco in casa partenopea a tenere banco è ancora il calciomercato.

Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, infatti, vogliono rinforzare la squadra di Luciano Spalletti. Gli obiettivi della società azzurra sono quelli di prendere un portiere (il favorito è Navas), rinforzare il reparto offensivo e sostituire nella rosa Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, di fatto, sembra essere sempre più vicino al PSG. Il contratto del calciatore scadrà l’anno prossimo ed il Napoli non può assolutamente permettersi di perderlo a parametro zero.

Il PSG per acquisire le prestazioni di Fabian Ruiz ha offerto circa 20 milioni di euro, mentre Aurelio De Laurentiis ne vorrebbe almeno 25. Tuttavia si ha la sensazione che lo spagnolo si possa trasferire a breve a Parigi. Per sostituire l’ex Betis, però, il Napoli non sta cercando un calciatore con le sue stesse caratteristiche, ma con quelle di Frank Anguissa. Sia Luciano Spalletti che la società sono consapevoli della grandissima importanza del camerunense e, proprio per questo, vogliono prendere un giocatore che non lo faccia rimpiangere in caso di una sua assenza.

Napoli, si segue Tanguy Ndombele del Tottenham come possible colpo a centrocampo

Il nome individuato dal Napoli, secondo quanto riportato da ‘Il Mattino, per questo ruolo è quello di Tanguy Ndombele. L’opzione che porta al centrocampista è di proprietà del Tottenham di Paratici ed Antonio Conte sta prendendo sempre più quota in casa partenopea. Il francese potrebbe arrivare proprio come è stato preso l’anno scorso Frank Anguissa, ovvero con un prestito con diritto di riscatto.

Il Napoli attende la cessione di Fabian Ruiz al PSG prima di prendere Ndombele, anche perché questa è la classica operazione da fare negli ultimi giorni di mercato. Al club partenopeo, inoltre, è arrivato un importante assist da parte di Antonio Conte, visto che l’ex allenatore di Juventus ed Inter ha messo fuori rosa il centrocampista francese. Il club partenopeo, intanto, per rinforzare l’attacco di Luciano Spalletti sta forzando sia per Giovanni Simeone che per Giacomo Raspadori.

Il Napoli stringe sia per Giovanni Simeone che per Giacomo Raspadori: i dettagli

Il Napoli, infatti, nelle prossime ore può chiudere per entrambi i giocatori. Per quanto riguarda il ‘Cholito’ si attende solo l’ok definitivo di Aurelio De Laurentiis, visto che il team campano ed il Verona hanno raggiunto un accordo verbale, mentre per Raspadori la differenza con il Sassuolo è solo di due milioni di euro.