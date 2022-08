Serie A, Salvini infuriato attacca senza mezzi termini: “É uno schifo”

La prima giornata di campionato è ancora in atto, ma già ci sono state tantissime polemiche. Tantoché è interventuta anche la politica.

E’ cominciata finalmente la Serie A. Il campionato italiano, infatti, sta vivendo la sua prima giornata di campionato, la quale finirà con le gare tra il Verona e il Napoli e la Juventus ed il Sassuolo. Questi primi due giorni della nuova stagione sono stati già molto emozionanti, considerando che quasi tutte le gare sono state combattute.

Le grandi che sono scese in campo sono riuscite a vincere, anche se tutte hanno sofferto prima di portare i tre punti a casa. Chi ha penato di più per ottenere il successo finale è stata sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi, considerando che è riuscita a vincere in trasferta contro il neopromosso 1-2 grazie alla rete siglata da Dumfries al 95’.

Il Napoli, per l’appunto, chiuderà la prima giornata di campionato insieme alla Juventus, ma i tifosi azzurri, oltre al successo della loro squadra del cuore, sperano anche che ‘DAZN’. Il servizio a pagamento di streaming online, infatti, in questi primi due giorni di campionato non ha funzionato nel migliore dei modi, anzi. Tanti abbonati, di fatto, non sono riusciti ad accedere alla piattaforma. In tantissimi si sono lamentati, tra cui anche Matteo Salvini.

Serie A, Matteo Salvini attacca DAZN: “E’ uno schifo il servizio che stanno offrendo”

L’ex ministro, infatti, si è lamentato su ‘Twitter’ dei vari disservizi causati da ‘DAZN’: “Da abbonato, posso dire che è uno schifo il servizio che stanno offrendo”. Matteo Salvini non è stato l’unico politico che è intervenuto sui problemi forniti dal servizio streaming, considerando che anche il Partito Democratico, come riportato dal portale ‘Sportface’, ha inoltrato una segnalazione all’AGCOM per accertare eventuali violazioni degli accordi”,

Per ‘DAZN’, quindi, la nuova stagione non è cominciata nel migliore dei modi, anzi. Tantissimi tifosi, infatti, hanno scatenato il putiferio sui social per lamentarsi dei disservizi causati dal servizio streaming che possiede i diritti televisivi della Serie A fino alla prossima stagione. In tanti hanno evidenziato l’inefficienza del servizio, nonostante l’aumento dell’abbonamento rispetto a quello dell’anno scorso. Il servizio streaming, inoltre, non ha avuto dei problemi solo in Italia, ma anche in Germania ed in Spagna.

Problemi DAZN, il comunicato del servizio streaming

In serata, poi, è arrivato per gli abbonati un comunicato della stessa ‘DAZN’: “Alcuni utenti stanno attualmente riscontrando alcuni problemi di accesso sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando duramente per trovare il prima possibile la soluzione e ci scusiamo per l’inconveniente”. Il servizio streaming ha poi fornito dei link alternativi sia per vedere le due gare della serata: Salernitana-Roma che Spezia–Empoli.