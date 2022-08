L’ex capitano asfalta Fabian Ruiz: “Ho sentito di un certo soprannome…”

Parole durissime da parte dell’ex capitano del Napoli, che non ha risparmiato Fabian Ruiz per il suo comportamento.

E’ scontro interno tra calciatore e allenatore. Fabian Ruiz è stato ammonito da Luciano Spalletti per il suo comportamento a seguito della trattativa avviata con il Paris Saint-Germain. Oramai da settimane lo spagnolo non fa più parte della rosa azzurra e ha deciso di chiamarsi fuori da amichevoli e partite.

Infatti, per la prima sfida di campionato, il Napoli non ha portato in panchina Fabian Ruiz, ma non per scelta tecnica, bensì del giocatore. Come dichiarato da Spalletti a fine gara, lo spagnolo avrebbe rinunciato a giocare, nonostante sia ancor’oggi un tesserato azzurro. Un atteggiamento che ha decisamente infastidito l’allenatore.

Pioggia di critiche per l’ex Real Betis dopo la mancata convocazione per la prima gara stagionale del Napoli. Addirittura, la bandiera azzurra ci è andato giù pesante in diretta televisiva: la critica a Fabian Ruiz è durissima.

Fabian Ruiz-Napoli, scontro dopo il mancato rinnovo

Il classe 1996 è arrivato al Napoli nel 2018. Tanti alti e bassi in questi quattro anni, ma le sue qualità non sono mai state messe in discussione, tant’è che è diventato titolare del centrocampo azzurro in pochissimo tempo. Ad un anno dalla scadenza del contratto con la società partenopea, Fabian Ruiz ha manifestato la volontà di andar via e non rinnovare.

Dopo aver completato i due ritiri con i compagni di squadra in Trentino e in Abruzzo, l’andaluso è pronto ad andar via e vivere una nuova esperienza all’estero. Magari anche per convincere il ct Luis Enrique che l’ha ormai tagliato fuori dalla nazionale.

Sul giudizio finale dell’avventura al Napoli peserà tantissimo il comportamento delle ultime settimane. Fabian Ruiz, infatti, è stato abbondantemente criticato dall’ex capitano azzurro Giuseppe Bruscolotti.

Bruscolotti critica Fabian: “L’ha sempre fatto!”

Il celebre difensore del primo scudetto del club partenopeo non ha risparmiato lo spagnolo, che ama divertirsi nel tempo libero e spesso e volentieri è stato beccato in alcuni locali notturni.

Pal è fierr, infatti, ha ricordato ai microfoni di Canale 21 com’è conosciuto ai tifosi del Napoli il centrocampista: “Fabian Ruiz viene chiamato il ballerino – spiega Bruscolotti – Ai miei tempi se non venivo convocato non andavo a ballare. Lui invece l’ha sempre fatto, spesso va a ballare“.

Insomma, l’ex compagno di Diego Armando Maradona ha voluto sottolineare un atteggiamento poco professionale del calciatore, che ben presto sarà un nuovo tesserato del Paris Saint-Germain.