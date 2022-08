Napoli-Monza, le probabili formazioni: un solo dubbio per Spalletti

Il Napoli affronterà al Maradona il Monza a caccia di riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Torino. Le probabili formazioni

Buona la prima ma non per il Monza di Berlusconi e Galliani, sorpresa annunciata del campionato che però ha avuto una falsa partenza come spesso capita alle matricole terribili. 1-2 in casa dal Torino di Juric e ora, subito dopo, un’avversaria tutt’altro che semplice da affrontare.

Si va al Maradona dove c’è il Napoli capolista, fresco vincitore 5-2 nella mai banale trasferta a Verona. Un Maradona che in piena euforia dopo gli ultimi botti di calciomercato ha fatto registrare il sold out, come poche volte è accaduto negli ultimi anni. C’è tanta attesa per vedere all’opera i nuovi acquisti, anche se difficilmente partiranno dal primo minuto.

Napoli-Monza, le probabili formazioni

Stroppa ragiona sulla formazione da mandare in campo e sul modulo, che di base è il 3-5-2 ma non è da escludere anche un passaggio alla difesa a 4. L’esperienza di Marlon, Andrea Ranocchia e Pablo Marì davanti ad Alessio Cragno, in mezzo al campo probabili Filippo Ranocchia, Sensi e Pessina con Birindelli a destra e a sinistra, se recupera dopo la contusione subita col Torino, ci sarà Carlos Augusto. In avanti Caprari al fianco del grande ex, Andrea Petagna, che ritrova subito i suoi vecchi compagni.

Nel Napoli difficile vedere i nuovi già all’opera, la formazione di Spalletti sarà simile a quella che ha sbancato il Bentegodi. Meret in porta, Di Lorenzo e Mario Rui ai lati di Rrahmani e Kim o Juan Jesus, Lobotka, Anguissa e Zielinski a metà campo con davanti Lozano e Kvaratskhelia ai lati di Victor Osimhen.

Le probabili formazioni di Napoli-Monza, gara valida per la 2° stagione di Serie A TIM 2022/2023:

MONZA (3-5-2): Cragno, Marlon, A.Ranocchia, Pablo Marì; F. Ranocchia, Sensi, Pessina, Birindelli, Carlos Augusto; Caprari, Petagna. All. Stroppa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae (Juan Jesus), Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Il match, in programma sabato 21 agosto 2022 alle ore 18.30 di allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sarà visibile in esclusiva su DAZN.