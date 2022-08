Napoli alle prese con il caos portieri, Spalletti fa chiarezza

A Napoli continua a tenere banco la questione portieri. Tra Meret, Navas e Kepa Spalletti prova a fare chiarezza

In casa Napoli continua a tenere banco la questione portieri. La situazione di incertezza va avanti ormai da tempo. Da quando, cioè, la società ha palesato le intenzioni di non rinnovare il contratto di David Ospina. Sin da subito le intenzioni della dirigenza sono state chiare, continuare ad avere due alternative credibili e affidabili tra i pali. Riuscirci però sembra essere più complicato del previsto.

Partiamo dalla soluzione casalinga, quella cioè che porta ad Alex Meret. Il portiere friulano ad inizio mercato sembrava ad un passo dal rinnovo di contratto con gli azzurri. Le opportunità di mercato palesatesi nella forma di Kepa Arrizabalaga, portiere del Chelsea (ipotesi ormai raffreddata), e Keylor Navas, che appare invece sempre più vicino al Napoli, hanno però cambiato le carte in tavola e allontanato il rinnovo dell’attuale numero 1 azzurro. La trattativa con il PSG per Navas procede spedita e potrebbe sbloccarsi ad inizio della prossima settimana. E Meret? Il giocatore e il suo entourage sembrerebbero non avere apprezzato le mosse del Napoli sul fronte mercato. Il giocatore non avrebbe visto di buon occhio il condividere il palcoscenico con una presenza ingombrante come quella di Navas.

Ecco perché gli azzurri hanno accelerato e chiuso l’acquisto di Salvatore Sirigu. Al momento il portiere sardo è l’unico certo del posto in rosa di “dodicesimo di lusso” pronto a mettere in difficoltà Spalletti. Ma chi sarà il numero uno? Se la trattativa per Navas, come sembra, dovesse andare in porto sarà lui a completare il reparto, con Meret destinato a cercare fortuna altrove. In caso di fumata nera invece il Napoli punterà ancora sul portiere friulano, con cui però i dialoghi per il rinnovo sarebbero decisamente più difficili rispetto a qualche settimana fa. La situazione, in sostanza, è ancora tutta in divenire.

Luciano Spalletti prova a fare chiarezza sulla questione portieri: “Ora li abbiamo”

Anche il tecnico Luciano Spalletti, presente in conferenza per presentare la sfida contro il Monza valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, è intervenuto sulla questione portieri. “Abbiamo bisogno di due portiere forti” ha confermato l’allenatore toscano. “E adesso li abbiamo” ha detto confermando Meret e Sirigu.

Il tecnico non ha escluso però che le cose possano cambiare in tempi brevi. “Sono situazioni che possono cambiare” ha detto. “Abbiamo fatto dei discorsi, vedremo cosa succederà” ha aperto, confermando tra le righe il discorso ancora aperto legato a Navas. Il tecnico ha poi passato la palla alla società. “Il mercato non è il mio ruolo. Non voglio neanche saperle certe cose”. Toccherà a Giuntoli, insomma, mettere la parola fine al dilemma dei portieri in casa Napoli che va avanti ormai da mesi.