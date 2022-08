Keylor Navas al Napoli, l’arrivo é ad un passo! L’annuncio UFFICIALE

Keylor Navas è sempre più vicino al Napoli. La comunicazione ufficiale fa scattare il conto alla rovescia

Non è un segreto che la priorità attuale del Napoli sia al momento la risoluzione della questione portieri. Archiviato il capitolo legato alla sostituzione di David Ospina con l’arrivo di Salvatore Sirigu, portiere di grande affidabilità ed esperienza, gli azzurri sono al lavoro per scogliere il dubbio principale su chi sarà al fianco del portiere sardo nel difendere i pali degli azzurri. Alex Meret non sembra infatti convincere troppo la dirigenza azzurra, che forte dell’importante occasione di mercato ormai da giorni ha lanciato l’assalto a Keylor Navas. L’ex portiere del Real Madrid, pluri-vincitore della Champions League e artefice delle fortune dei blancos è oggi in forza al PSG.

I francesi però sembrano intenzionati a dire “basta” al ballottaggio in porta che lo scorso hanno ha visto il portiere costaricano spartirsi il minutaggio tra i pali con Donnarumma, e il portiere italiano ha avuto la meglio. Per Navas, quindi, sono pronte ad aprirsi le porte di una nuova avventura, e Napoli sembra essere sempre più vicina. I parigini e i campani stanno trattando la spinosa situazione di Fabian Ruiz, e nei discorsi per il passaggio del centrocampista spagnolo il Francia hanno preso piede anche le trattative per portare Navas in azzurro, decisamente avanzate anche se non è ancora arrivata la fumata definitiva e i club stanno ancora lavorando ad ultimare l’accordo.

Un indizio del prossimo buon esito della trattativa è però arrivato direttamente dal Paris Saint – Germain.

Keylor Navas, il portiere più vicino al Napoli. L’indizio è inequivocabile

Il tecnico del PSG Christophe Gailtier ha infatti ufficializzato la lista dei convocati dei parigini per la sfida di campionato contro il Lille. Tra questi non figura Keylor Navas, che non prenderà dunque parte all’incontro e non sarà presente neanche in panchina. Ufficialmente il portiere ha dato forfait per un problema fisico che gli ha reso impossibile mettersi a disposizione del tecnico. “Keylor Navas è uscito dagli allenamenti oggi con un mal di schiena” si legge nella comunicazione ufficiale diffusa dal PSG, aggiungendo che le condizioni del giocatore verranno rivalutate nei prossimi giorni.

Sono molti però a pensare che dietro al problema fisico ci siano in realtà le voci di mercato e un imminente passaggio del portiere al Napoli. Capita spesso infatti che in tempo di mercato per evitare che il giocatore possa infortunarsi davvero e che il trasferimento possa saltare si scelga di “risparmiargli” lo scendere in campo sino al completamento della trattativa con le più svariate motivazioni. Che sia questo il caso?

Quel che è certo è che la verità verrà fuori molto presto. Già nei primi giorni della prossima settimana si dovrebbero avere notizie sull’eventuale completamento della trattativa o sul suo accantonamento.