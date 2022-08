Domani alle ore 18:00 il Napoli affronterà la Juve Stabia al Maradona in amichevole. Ecco dove vedere la gara degli azzurri.

Domani sera alle ore 18:00 il Napoli disputerà allo stadio Maradona un’amichevole contro la Juve Stabia, con gli azzurri che presenteranno al pubblico la rosa di quest’anno completa di tutti i suoi giocatori. Nella partita potranno vedersi all’opera anche gli ultimi giocatori arrivati come Raspadori, Ndombele, Sirigu e Simeone che ancora non sono stati presentati alla stampa.

Dopo due giornate giocate alto livello e dove sono arrivate due vittorie, il Napoli ha deciso di organizzare questa serata di festa per tutti i propri tifosi sfruttando il tanto entusiasmo che ha intorno. Il club azzurro ha fatto sapere che l’ingresso allo stadio Maradona sarà gratuito per tutti, con i tifosi che tramite il sito ticketone potranno prenotare e ricevere online il loro biglietto in formato pdf che poi dovranno stampare.

Gli abbonati, invece, dovranno esclusivamente stampare il segnaposto collegandosi sempre al sito ticketone tramite il link fornito dalla società azzurra. Chi non potrà andare allo stadio, però, potrà comunque vedere la partita in diretta streaming e in tv, ecco come.

Napoli-Juve Stabia: diretta anche su Kiss Kiss

Nel comunicato pubblicato sul proprio sito, il Napoli ha annunciato che si aspetta una partecipazione numerosa, ma anche chi non potrà essere allo stadio avrà modo di poter vedere la partita. La gara del Maradona sarà infatti trasmessa in chiaro su Kiss Kiss Napoli tv canale 76 del digitale terrestre, ma non solo.

Il club azzurro ha fatto sapere tramite i propri canali social che la partita contro la Juve Stabia sarà visibile in maniera gratuita sulla sua pagina Facebook, con la diretta che comincerà a partire dalle ore 17:50. In questo modo i tifosi potranno seguire la partita ovunque loro siano, anche se il Napoli spera di vedere lo stadio pieno e dare vita ad una giornata di festa.

Così la ha definita il presidente della Juve Stabia Andrea Langella che ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha rilasciato dichiarazioni entusiaste in merito alla partita di domani. Il presidente del club campano ha affermato come per la Juve Stabia sia una gioia ed un orgoglio poter giocare al Maradona, ringraziando De Laurentiis per l’invito: “Affronteremo un club blasonato che gioca la Champions League, sarà una festa dello sport” ha affermato con entusiasmo.

Langella ha poi affermato come tra i club campani ci debba essere più sintonia, poiché al momento non c’è molta collaborazione. Il presidente delle Vespe ha ribadito più volte come quella di domani sarà una giornata di festa anche per i tifosi della Juve Stabia, sottolineando come i propri supporters siano gemellati con alcuni gruppi della Curva B.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Napoli sul proprio sito con tutte le informazioni per poter assistere all’amichevole del Maradona: