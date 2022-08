David Ospina torna a Napoli: la promessa ai tifosi

David Ospina è uno dei leader che ha lasciato Napoli quest’estate a seguito del rifiuto sulla proposta di rinnovo: la promessa ai tifosi.

Tra i tanti addii dolorosi non è da meno quello di David Ospina. Il portiere colombiano sbarcò in extremis a Napoli, quasi al gong del calciomercato, per rimpiazzare l’infortunato Meret. Ancelotti lo scelse, nonostante lo scetticismo della piazza per le stagioni poco brillanti disputate in Premier League.

E invece, l’arquero colombiano ha lasciato il segno a Napoli. Quattro stagioni intense, in cui si è giocato il posto con il suo collega, riuscendo sempre a mettersi in mostra con ottime prestazioni. Soprattutto nell’ultima stagione, dove di fatto ha ricoperto il ruolo di titolare. Dopo oltre 100 presenze con la maglia azzurra, Ospina ha lasciato il Napoli per vivere una nuova esperienza in Arabia Saudita. La società ha proposto un rinnovo di contratto, ma il calciatore ha preferito fare un altro tipo di scelta, economicamente più conveniente.

Così, la famiglia ha lasciato definitivamente la città. Dopo i messaggi strappalacrime di Mertens e della moglie, quello di Koulibaly, arriva anche il video-messaggio della compagna del portiere colombiano.

Ospina via da Napoli, la moglie ringrazia tutti: “Tornerò per…”

Non è stato facile per Kalidou, Lorenzo e Dries abbandonare la città. Non sarà stato facile neanche per David e la sua famiglia, che si era ben ambientata tra le sponde del Golfo. Tutti lasciano un pezzo di cuore. Il fascino di Napoli ammalia tutti, per la sua ricchezza, la sua gente e anche per le sue contraddizioni.

Jesica Sterling, moglie di David Ospina, ha definitivamente lasciato casa a Napoli. La donna ha voluto salutare per l’ultima volta la città che l’ha accolta e coccolata da quattro anni. “Sono felice e grata per aver conosciuto questo posto, i suoi paesaggi, i suoi tramonti, il suo cibo, le sue persone, gli amici che sono diventati famiglia – scrive su Instagram la compagna dell’ex portiere azzurro, che poi promette una cosa ad amici e tifosi azzurri – Porterò nel mio cuore le cose più belle, e prometto di tornare per fare una bella vacanza. Napoli, è stato un piacere viverti!“.

Una lettera a cuore aperto che ha emozionato tantissimi fan e tifosi azzurri, fieri di aver avuto una famiglia così dolce come quella di Ospina. E lo stesso estremo difensore colombiano ha commentato il post della moglie con tenere emoji. “Ci mancherai Patron“, scrivono i supporter. Ora per lui comincia una nuova avventura. Tra pochi giorni la sua prima presenza ufficiale con l’Al-Nassr.