Napoli, arrivata l’offerta per un big: la risposta del club azzurro

Manca ormai solo una settimana al termine della sessione estiva di calciomercato ed il Napoli è ancora molto attivo, tanto in entrata quanto in uscita. Gli azzurri hanno rinforzato di molto la propria rosa dopo pesanti addii come quelli di Koulibaly, Insigne, Mertens ed Ospina, sostituendoli con giocatori giovani, ma di gran talento. Il mercato azzurro, però, è ben lungi dall’essere finito.

Se in entrata il Napoli sta cercando di chiudere per il colpo Keylor Navas, in uscita gli azzurri stanno lavorando alle cessioni di giocatori che non rientrano più nel progetto come Fabian Ruiz che si avvicina a grandi passi al PSG dopo l’addio di Ander Herrera ai parigini. E sempre riguardo il mercato in uscita, non mancano offerte per un giocatore che sta attirando tanto interesse su di sé ed il Napoli ha preso già una decisione importante.

Pioggia di offerte per Ounas: la posizione del Napoli

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Adam Ounas è il giocatore del Napoli più richiesto al momento. L’algerino, infatti, ha molte offerte dall’estero, soprattutto dall’Inghilterra e dalla Francia ed il club azzurro non intende svendere il giocatore. Finora, i club che hanno richiesto Ounas si sono spinti ad offrire fino a 5 milioni di euro, cifra che però non soddisfa il Napoli.

Gli azzurri considerano tale offerta troppo bassa per il valore del calciatore e puntano ad incassare una cifra maggiore in questi giorni finali di calciomercato. Sebbene Ounas sia molto in fondo alle gerarchie di Luciano Spalletti, il Napoli non vuole vendere il giocatore al primo che passa ed aspetta un’offerta che sia consona alle proprie richieste.

La posizione azzurra è comprensibile, ma è anche un rischio considerato che Ounas ha il contratto in scadenza nel 2023. Ciò significa che, qualora non dovesse riuscire a cedere l’algerino in questa sessione, il Napoli rischierebbe di perderlo a zero visto che potrà accordarsi liberamente con un altro club a partire da Gennaio. La sensazione è che il Napoli non tirerà troppo la corda e cederà Ounas negli ultimissimi giorni di calciomercato.

Oltre che dall’estero, l’esterno d’attacco algerino ha molto seguito anche in Italia, con Torino e Sampdoria che sono sulle sue tracce, anche se il giocatore non è molto convinto di queste destinazioni.

Zerbin verso il rinnovo, Demme resta al Napoli?

Sempre secondo il quotidiano romano, questa è una settimana importante per capire il futuro di Alessio Zerbin. Il talentuoso attaccante classe 1999 dovrebbe rinnovare il suo contratto con il Napoli e dovrebbe restare in azzurro questa stagione dopo il prestito al Frosinone dello scorso anno

Potrebbe restare al Napoli anche Diego Demme nonostante per tutta l’estate si sia parlato di una cessione del centrocampista ex Lipsia. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro tra l’entourage del giocatore tedesco ed il Napoli per capire meglio le intenzioni del club azzurro. Al momento non ci sono offerte per l’ex Lipsia e la permanenza non più così improbabile.