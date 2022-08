A sorpresa, il Paris Saint Germain ha fatto partire un centrocampista, che ha già trovato squadra. La mossa che può sbloccare Fabian Ruiz?

Mentre il Napoli lavora alacremente per chiudere l’arrivo di Keylor Navas in azzurro, parallelamente col Paris Saint Germain prosegue il filo diretto per portare il centrocampista Fabian Ruiz sotto la Torre Eiffel. Le due trattative non sono collegate, ma in un certo senso l’intreccio è in piedi da settimane. Ora che l’affare per il portiere sembra essersi sbloccato, una possibile svolta arriva anche per la cessione dell’azzurro, che già da tempo sembra essere destinato alla squadra francese.

La notizia riguarda la cessione, per certi versi a sorpresa, del mediano Ander Herrera. Il centrocampista spagnolo ha risolto il suo contratto ed è un calciatore libero. Sta trattando già da qualche tempo con l’Athletic Bilbao, con il quale dovrebbe firmare un contratto di tre anni. La cosa importante è che Herrera, risolvendo con il PSG, libera subito un posto a centrocampo. Posto che potrebbe essere occupato proprio da Fabian Ruiz. Il giocatore del Napoli è finito ai margini, e non è stato convocato nelle prime due partite di campionato contro Verona e Monza.

Psg, la svolta di mercato a centrocampo può favorire il Napoli

Nei giorni scorsi si è allenato a parte, e anche il ds Cristiano Giuntoli ha spiegato che la scelta è legata al mercato. Lo spagnolo non ha voluto rinnovare col Napoli, rifiutando la proposta, e ha ancora un altro anno davanti. Il club azzurro vuole cederlo subito per ricavarci un po’ di milioni, invece di perderlo a zero nell’estate del 2023. E addirittura si è portato avanti col lavoro, visto che il sostituto di Fabian, presumibilmente Ndombele, è già arrivato ed è a disposizione di Spalletti.

Ecco perché il Napoli vorrebbe chiudere col Psg per circa 25 milioni di euro, provando a offrire uno sconto per favorire la buonuscita (e di conseguenza le richieste di ingaggio) di Navas. Tuttavia Fabian deve trovare un accordo col Paris Saint Germain. La richiesta del giocatore, che a Napoli guadagna 1.5 milioni, è di 6 milioni a stagione per cinque anni. Una richiesta che il club parigino ha giudicato alta. Ma senza Herrera il posto a centrocampo si è liberato, e potrebbe essere proprio Fabian il sostituto del calciatore basco.