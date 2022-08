Fabian Ruiz, la cessione diventa un caso: spunta l’indizio social

La cessione di Fabian Ruiz diventa un giallo, ma spunta un indizio social: ecco chi si trova a Parigi. Si sblocca l’affare con il PSG?

Restare in tribuna per un anno e perdere anche la possibilità di andare in Qatar con la Spagna o riuscire a trovare un acquirente in fretta e furia che soddisfi le richieste del Napoli? Fabian Ruiz è ad un bivio. Il centrocampista spagnolo, dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto, è finito nella lista delle cessioni.

Il Napoli è disposto addirittura a perderlo a parametro zero e già si è assicurato un sostituto degno di nota come Ndombele, mezzala francese dal talento sopraffino, ma dalle condizioni fisiche tutte da scoprire.

La società partenopea tratta da tempo con il Paris Saint-Germain su due fronti. Innanzitutto, per piazzare Fabian Ruiz, finito nella lista dei desideri di Galtier. E’ un’occasione di mercato imperdibile per i francesi. E la seconda trattativa aperta con il club parigino è per Keylor Navas. L’estremo difensore costaricano è in uscita perché non vuole fare alternanza con Donnarumma, ma il suo ingaggio è troppo costoso secondo i piani di De Laurentiis: l’operazione può concretizzarsi solo con un prestito e con parte dello stipendio pagato dal PSG.

Nel frattempo, il caso Fabian Ruiz sembra aver preso una svolta improvvisa: l’indizio social non lascia dubbi, ecco chi è arrivato a Parigi.

Fabian Ruiz al PSG? Intanto a Parigi spunta il familiare

Mentre l’ex centrocampista del Real Betis è oggetto di critiche per il comportamento assunto nelle ultime settimane, il Napoli conquista i primi sei punti della stagione, nonostante l’assenza del titolare a centrocampo. Pochi avrebbero scommesso su uno scenario di questo tipo, a seguito delle brillanti prestazioni offerte da Fabian Ruiz sotto la gestione di Luciano Spalletti. E in effetti, il mister è rimasto contrariato dal suo atteggiamento, ribadendo la necessità di voler portare in panchina solo calciatori che si mettono a disposizione per giocare. Come Ounas, ad esempio.

Così, Fabian è finito fuori rosa. Non rilascia interviste, non parla. E’ praticamente in silenzio stampa in attesa di capire se la trattativa con il PSG va in porto o meno. Ma da qualche ora, è spuntato un indizio social che lascia ben sperare. Il caso potrebbe risolversi prima dell’inizio della terza giornata.

Infatti, Yamila Ruiz, sorella della mezzala azzurra, sta trascorrendo dei giorni proprio a Parigi. La donna è partita per la Capitale francese per un viaggio di piacere, ma chiaramente la destinazione non sembra essere casuale.

Proprio in questo delicato momento della carriera di suo fratello. Yamila sembra essersi subito innamorata della Tour Eiffel e della Senna. Ma sarà solo di passaggio o conta di rimanere a Parigi per un po’, aspettando Fabian? Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive.