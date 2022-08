“Fissate le visite mediche” | Napoli, il colpo da sogno diventa realtà

Incredibile annuncio, il colpo da sogno diventa finalmente realtà: il Napoli ha già fissato le visite mediche.

E’ tutto pronto per la nona sinfonia della stagione. E no, non stiamo parlando di una serie di vittorie, ma di un colpo di mercato. In questa calda estate, il Napoli ha movimentato il calciomercato italiano con acquisti e cessioni di notevole importanza.

Certamente tra giugno e luglio hanno fatto molto rumore gli addii di Insigne, Mertens e persino Koulibaly, ceduto al Chelsea per 40 milioni di euro. Per settimane, e ancora oggi, si parla di un rinnovo pronto per Alex Meret, che però tarda ad essere ufficializzato. Insomma, aspetti che hanno alzato un polverone attorno alla società. Ma con pazienza e perseveranza, Giuntoli è riuscito a chiudere otto affari importanti, dal terzino sinistro Olivera, alla coppia di attaccanti Simeone e Raspadori, annunciati a breve distanza e pronti ad esordire al Maradona nell’amichevole contro la Juve Stabia.

Ma come detto, dopo i fantastici 8, sarebbe pronto a sbarcare in Campania un nono colpo. Il Napoli è pronto a chiudere la propria sessione di calciomercato con un vero campione: l’annuncio del giornalista è pazzesco.

Napoli, già prenotate le visite mediche: sabato l’annuncio?

Non è un mistero che il club azzurro stia trattando con il PSG per Keylor Navas. In qualche modo, prima della gara contro il Monza, il ds Giuntoli ha cercato di sviare le domande su possibili nuovi acquisti: “Siamo in alto mare“. Le cose sembrano andare diversamente, almeno stando a quanto confermato dal giornalista di Sportitalia Manuel Parlato.

Il noto conduttore napotelano ha rivelato attraverso i propri canali che il Napoli avrebbe già fissato le visite mediche a Villa Stuart per sabato, con la possibilità di anticiparle a venerdì. Chi sarà il nuovo giocatore azzurro? Ebbene, secondo Parlato sarà proprio Navas, l’estremo difensore del Paris Saint-Germain.

Quest’operazione potrebbe sbloccare anche la cessione di Fabian Ruiz, promesso sposo ai parigini. Insomma, prima di Fiorentina-Napoli, potrebbe esserci un clamoroso nuovo annuncio. Con ogni probabilità l’ultimo in entrata.

Come sarà composto il pacchetto portieri

Sempre secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia, il terzetto dei portieri sembra essere già composto. Navas, Meret e Sirigu si daranno battaglia a Castel Volturno alla ricerca di spazio e posto in campo.

A questo punto, resta da capire il futuro di Idasiak e Marfella. Di recente, l’agente del portiere polacco ha sbottato in un’intervista a causa del mancato utilizzo del giovane. Il Napoli non avrebbe mantenuto le promesse.

Dunque, l’ultimo acquisto di Giuntoli potrebbe essere quello che tutti i tifosi stanno sognando da tempo. Keylor Navas ha esperienza da vendere. E’ riuscito a lasciare il segno al Real Madrid e al PSG e nonostante i 35 anni fa ancora la differenza tra i pali. Il suo palmarès è ricco di trofei, tra Champions League e Coppe del Mondo per club, fino ai premi individuali. Insomma, Navas rappresenterebbe davvero il colpo della svolta.