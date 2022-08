Fabian Ruiz, arriva la svolta: la decisione del PSG

Fabian Ruiz è molto vicino a salutare il Napoli, con il suo trasferimento al Paris Saint-Germain che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore.

Non solo mercato in entrata, il Napoli sta lavorando molto anche in uscita in questi ultimi giorni della sessione estiva cercando di piazzare alcuni giovani ed i giocatori non facenti parte del nuovo progetto. Tra questi vi è Fabian Ruiz che, in scadenza di contratto nel 2023, è ormai destinato a lasciare gli azzurri per trasferirsi al Paris Saint-Germain.

Il club parigino ha trovato l’accordo con Fabian Ruiz ormai da qualche settimana ed è in costante contatto con il Napoli per raggiungere l’intesa totale. Da entrambe le parti c’è la volontà di chiudere, con il Paris Saint-Germain che ha preso la sua decisione ed è determinato nell’affondare il colpo nelle prossime ore.

Fabian Ruiz sempre più vicino al PSG

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato di Tuttomercatoweb Niccolò Ceccarini, il PSG è passato dalle parole ai fatti e la trattativa per il passaggio in Francia di Fabian Ruiz è entrata nella sua fase calda. Il centrocampista spagnolo è sempre più vicino al club francese che, secondo quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno, ha trovato anche l’accordo con il Napoli sulla base di 22 milioni di euro.

Adesso, secondo il noto quotidiano, per chiudere la trattativa il Paris Saint-Germain deve solo fare un po’ di spazio nella propria rosa liberandosi degli esuberi. L’arrivo di Fabian Ruiz dovrebbe concretizzarsi con la cessione di Leandro Paredes, con l’ex Roma che sembra ormai promesso sposo della Juventus che ha già trovato l’accordo con il centrocampista argentino e che sta trattando in queste ore con il PSG.

Non appena Paredes volerà in direzione Torino, allora il PSG potrà affondare in maniera definitiva il colpo, con il Napoli che ora attende solamente la mossa decisiva dei campioni di Francia. Inizialmente, Fabian Ruiz sarebbe voluto tornare in Spagna ma, non essendoci offerte dalla Liga e per non rischiare di finire un anno in tribuna, l’andaluso è stato costretto a cambiare idea ed ora è pronto per l’avventura in Ligue 1.

Può considerarsi dunque ai titoli di coda l’avventura partenopea di Fabian Ruiz, costellata sì da alti e bassi, ma con il centrocampista che è stato comunque in grado di lasciare il segno. In quattro stagioni in maglia azzurra, Fabian Ruiz ha collezionato 106 presenze, firmando 22 gol (alcuni anche pesanti come quello alla Lazio nell’ultima stagione ndr.) e fornendo 15 assist.

Meret vicino alla permanenza in azzurro

Per un giocatore che parte, ce n’è uno che arriva ovvero Keylor Navas che dovrebbe firmare per il Napoli nei prossimi giorni. Il portiere costaricense sarà certamente titolare e ciò relegherebbe Alex Meret al ruolo di secondo portiere, occupato già la scorsa stagione quando il titolare era Ospina.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, l’ex portiere di Udinese e Spal potrebbe anche restare al Napoli senza rinnovare il proprio contratto (anche il suo scade nel 2023 ndr.). considerato anche la mancanza di offerte a pochi giorni dalla fine del mercato. In questo modo, scrive Pedullà, Sirigu andrebbe a ricoprire il ruolo di terzo portiere, con gli azzurri che porrebbero fine al dilemma portieri che li ha accompagnati per tutta l’estate.