Navas, arriva l’ennesimo colpo di scena: ancora una volta cambia tutto

Arrivano altri aggiornamenti sulla trattativa tra Keylor Navas e il Napoli: stavolta, però, le notizie non sono per niente ottimistiche

I tifosi del Napoli aspettano con ansia la cieligina sulla torta del mercato del Napoli. Fino ad ora è stata una sessione estiva molto importante, con ben otto acquisti e i tanti partenti sostituiti con calciatori interessanti e di prospettiva. Operazioni quasi chiuse, anche se resta da definire la questione portiere. Al posto di Ospina, svincolato, il Napoli ha preso l’esperto Salvatore Sirigu, nella passata stagione al Genoa. Resta lui con Meret la doppia opzione di Spalletti, col portiere friulano candidato a essere il titolare.

Tuttavia, non è un segreto che il ds Cristiano Giuntoli è sempre molto attento alle “oppportunità”, e sta cercando da tempo un portiere di grande livello. L’obiettivo è Keylor Navas del Paris Saint Germain. Il costaricano ha vinto tutto con il Real Madrid e sarebbe un colpo sensazionale. Nella sua squadra è diventato il vice di Donnarumma, e nonostante i suoi 35 anni suonati ha ancora voglia di essere protagonista, vestendo magari la maglia da titolare.

E’ la possibilità che vuole dargli il club azzurro, pronto a fare un sacrificio per prenderlo, anche a costo di ritrovarsi con lui, Meret e Sirigu, e di fatto con un portiere in più. Giovedì c’era allegria tra i tifosi azzurri, perché si era sparsa la voce (fonte Sportitalia) di accordo imminente e visite mediche nel fine settimana.

Navas, la doccia fredda fa impallidire i tifosi del Napoli

In sostanza l’arrivo di Navas in azzurro sembrava cosa fatta. Ma oggi è arrivata una vera e propria doccia fredda. Secondo la Rai il portiere sudamericano è tutt’altro che vicino al Napoli. Come spiega Ciro Venerato, poche ore fa Jorge Mendes avrebbe comunicato al Napoli che al momento non c’è accordo sulla buonuscita tra il portiere e il suo club. Navas, infatti, deve prima liberarsi dal Psg e poi può accordarsi col Napoli come calciatore svincolato. Addirittura, sempre secondo la Rai, le distanze per trovare un accordo sarebbero siderali.

Il giornalista parla persino di affare sfumato: una vera e propria doccia fredda per i tifosi del Napoli, che non vedono l’ora di abbracciare il forte portiere. Sempre la Rai spiega che il club azzurro sarebbe pronto a rinnovare con Meret per blindare l’attuale titolare, ma anche che fino al 1 settembre (giorno di chiusura del mercato) tutto può ancora succedere e il Napoli tornerà alla carica per il prestito, sperando di poter fare leva sulla volontà del calciatore, che tuttavia non sembra intenzionato a decurtarsi il lauto ingaggio da ben 7 milioni a stagione.