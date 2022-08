Keylor Navas-Napoli, ci siamo: cosa manca davvero per chiudere

Keylor Navas si avvicina sempre più a grandi passi al Napoli, ecco cosa manca davvero per chiudere la trattativa.

Manca meno di una settimana alla fine del mercato ed il Napoli sta cercando di stringere i tempi per cercare di portare in azzurro a Keylor Navas e risolvere in maniera definitiva il rebus che riguarda la porta. Inizialmente intenzionati ad affidare le chiavi della loro porta a Meret, gli azzurri hanno cambiato idea e si sono fiondati sul portiere del Paris Saint-Germain.

Il portiere del Costa Rica è diventato l’obiettivo primario del Napoli che ha deciso di mettere in stand-by l’operazione Kepa Arrizabalaga con il Chelsea per provare a regalarsi un portiere di grandissima esperienza internazionale come Navas. Con il passare dei giorni è cresciuto l’ottimismo in casa azzurra ed ora Keylor Navas è molto vicino a firmare per i partenopei.

Keylor Navas tratta la risoluzione con il PSG

Secondo quanto riportato dal giornalista francese Hadrien Grenier di Canal Supporters, Keylor Navas sta trattando la risoluzione del contratto con il Paris Saint-Germain. Il giornalista francese ha scritto su Twitter come le parti si stiano parlando, con i parigini che potrebbero pagare tra i 7 e gli 8 milioni di euro come buonuscita, ovvero circa un anno di stipendio sui suoi due anni rimanenti di contratto.

Nel caso in cui dovesse trovare l’accordo per la risoluzione, Navas sarebbe libero di firmare con chiunque, con il Napoli pronto a metterlo sotto contratto. Il club azzurro ha già preparato per il portiere costaricense un contratto biennale con opzione per un terzo anno ed aspetta solamente che rescinda con il club francese.

Si era parlato di un possibile arrivo di Keylor Navas in questi giorni, ma la sensazione che si ha è che la situazione non cambierà prima del weekend. Allo stato attuale delle cose, dunque, è difficile che il portiere possa essere arruolabile per la sfida di domenica sera contro la Fiorentina.

Alvino rassicura: “Per Navas strada più che spianata”

Nonostante tutto, in casa Napoli permane l’ottimismo sulla chiusura in positivo dell’operazione. A confermare il probabile arrivo di Navas ci ha pensato anche il giornalista Carlo Alvino che è intervenuto a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, affermando come il countdown sia ormai partito e si aspetta solo che il PSG: “Tutto si sbloccherà appena il PSG verserà la cifra stabilita per la rescissione contrattuale” – ha affermato con sicurezza – “La strada è più che spianata”

Il noto giornalista napoletano, tuttavia, non ha voluto rivelare quando sarà ufficiale, affermando di non voler evitare brutte figure ed aggiungendo come il Napoli prenoti le visite mediche solo all’ultimo momento. Alvino ha anche fatto sapere che alcuni colleghi francesi gli hanno confermato la chiusura dell’operazione, con Keylor Navas davvero vicinissimo a vestire la maglia azzurra.