Fabian Ruiz, brutte notizie per il Napoli: cosa può accadere

Fabian Ruiz, prosegue la trattativa con il PSG ma arrivano brutte notizie per il Napoli: cosa può succedere

Il calciomercato è ormai agli sgoccioli. Mancano solo pochi giorni alla fine ufficiale delle trattative, ma in casa Napoli c’è ancora spazio per alcuni “botti” dell’ultima ora. Il lavoro di Cristiano Giuntoli è ormai quasi giunto a compimento. Sono fondamentalmente due le spinose questioni che il ds del Napoli dovrà risolvere prima della fine del calciomercato.

La questione primaria che preme, e non poco la dirigenza azzurra è quella legata a Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha un contratto in scadenza con il Napoli il prossimo anno. Il rinnovo è un’opzione che sino ad ora non è stata presa in considerazione dal centrocampista azzurro, e dunque la cessione in questa sessione di mercato appare l’unica opzione per scongiurare un addio a parametro zero. Il PSG è il club che nelle ultime settimane ha alzato il pressing sul giocatore spagnolo e che è pronto a sferrare l’assalto definitivo. I due club ormai da giorni stanno trattando assiduamente per definire l’affare.

Fabian Ruiz e Keylor Navas, si scalda l’asse Napoli – Parigi

La seconda questione è invece ovviamente quella legata alla questione portieri. Non è un segreto che gli azzurri siano alla ricerca di un estremo difensore di valore da affiancare a Salvatore Sirigu. Il nome ormai da settimane è quello dell’esperto Keylor Navas, portiere proprio del Paris Saint – Germain. Il portiere in Francia è chiuso da Gianluigi Donnarumma, e per questo sembra destinato ad una nuova avventura altrove. Ormai da tempo proseguono i contatti tra Jorge Mendes, agente del giocatore, e i parigini per liberare il portiere costaricano dal contratto che lo lega al PSG. Navas non vuole però partire senza prima avere incassato una ricca buonuscita. Il Napoli aspetta pazientemente l’accordo tra le parti mentre ha già proposto un ricco contratto al giocatore, che ha già sposato per la soluzione azzurra.

Fabian Ruiz, arrivano brutte notizie per gli azzurri: la situazione

L’asse Napoli – Parigi sarà dunque quello più “caldo” in questi ultimi giorni di mercato. Al momento le trattative per Navas e Ruiz procedono separatamente (Mendes sta seguendo la trattativa legata al portiere, con il Napoli sullo sfondo, mentre gli azzurri stanno trattando in prima persona per Ruiz). Non è escluso però che con la scadenza sempre più vicina presto possano legarsi. Non una buona notizia per il Napoli.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per accelerare le operazioni il Napoli infatti potrebbe dovere rinunciare ai 25 milioni più bonus richiesti per il cartellino di Fabian Ruiz. Giuntoli potrebbe essere costretto ad abbassare le pretese e chiudere per una cifra leggermente più bassa per chiudere il capitolo legato al centrocampista e sbloccare la trattativa legata a Navas. Già lunedì gli azzurri potrebbero finalizzare la cessione di Ruiz per poi avere il via libera sul fronte Navas.