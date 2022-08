Ronaldo al Napoli, c’è già chi parla della sua nuova casa: dove potrebbe abitare

La suggestione Cristiano Ronaldo al Napoli prende corpo giorno dopo giorno, e c’è già chi parla della sua nuova casa. Dove potrebbe abitare

Non si spengono le voci attorno a un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo al Napoli. Le suggestioni e i rumours vengono alimentate quotidianamente anche grazie a fonti autorevoli come Sky, che riprendono la notizia mantenendo l’argomento vivo. A ben vedere i giornalisti dell’emittente satellitare sono molto prudenti e cauti, cercando di girare intorno al fulcro dell’argomento. L’ipotesi Cristiano Ronaldo al Napoli è un’idea del suo procuratore Jorge Mendes (che sta lavorando anche per portarlo allo Sporting) e un’eventuale discorso richiederebbe la cessione plurimilionaria di Victor Osimhen al Manchester United.

In sostanza, l’incastro dovrebbe essere questo: gli inglesi dovrebbero comprare il nigeriano per una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro, e dare al Napoli Ronaldo in prestito con ingaggio pagato almeno al 75%. Una suggestione di mercato come poche se ne sono viste. Intanto i Red Devils cercano anche il talento Antony (in Inghilterra si parla di lui e non di Osimhen), e soprattutto Jorge Mendes, per quanto procuratore potente, non può certo fare lui l’offerta di 100 milioni al Napoli.

Cristiano Ronaldo al Napoli, ecco dove potrebbe abitare

Di fatto le condizioni per questo articolato “scambio” sembrano impossibili, ma l’audience di fine mercato va alimentata e quindi sono soprattutto le televisioni a spingere sulla probabile boutade di fine estate. E ovviamente c’è sempre chi si porta avanti, andando avanti con previsioni e ipotesi più o meno suggestive. Il quotidiano Tuttosport, ad esempio, parla di dove potrebbe abitare il campione portoghese.

Anche se l’affare di fatto non sta neanche in piedi, l’entourage dell’attaccante sarebbe preoccupato di trovare presto una sistemazione per il calciatore. Si ipotizza di una casa addirittura in costiera, non precisando se si tratta di quella sorrentina (più vicina a Napoli) o amalfitana, che invece è più in prossimità di Salerno. In ogni caso per il buon CR7 sarebbe un problema allenarsi ogni giorno, visto che anche la più vicina costiera sorrentina dista circa 90 km dal centro sportivo di Castel Volturno.