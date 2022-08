Napoli, brutte notizie per Spalletti: l’attaccante salta Firenze

Brutte notizie per Luciano Spalletti che dovrà rinunciare al suo attaccante per la trasferta di domani contro la Fiorentina.

Domani alle ore 20:45 il Napoli scenderà sul prato del Franchi di Firenze per affrontare la Fiorentina nella partita valevole per la quarta giornata di Serie A. Dopo aver vinto agilmente le prime due giornate contro Verona e Monza, gli azzurri vogliono continuare a correre, mentre la Fiorentina vuole tornare subito alla vittoria dopo aver pareggiato nell’ultimo turno contro l’Empoli nel derby toscano.

Per il Napoli le sfide contro la Fiorentina sono sempre state complicate e lo scorso anno i viola furono capaci di eliminare gli azzurri dalla Coppa Italia vincendo al Maradona. Fiorentina che vinse in Campania anche nella sfida di ritorno di campionato, estromettendo di fatto il Napoli dalla lotta al titolo. Anche domani per il Napoli sarà una partita dura e il tecnico Luciano Spalletti deve anche fare i conti con un infortunio dell’ultim’ora.

Infortunio per Ounas: l’algerino salta Firenze

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, il Napoli ha annunciato lo stop di Adam Ounas. L’esterno d’attacco algerino ha riportato un affaticamento alla coscia destra e sarà dunque out per la trasferta di domani contro la Fiorentina. L’infortunio, comunque, non preoccupa, con l’ex Bordeaux che potrebbe già essere disponibile per la sfida del Maradona contro il Lecce di mercoledì prossimo o, al massimo, per la sfida dell’Olimpico contro la Lazio di sabato prossimo.

Un infortunio che di sicuro non farà piacere a Luciano Spalletti. Nonostante non sia uno dei titolarissimi, in questo inizio di stagione Ounas si è dimostrato una buona riserva, entrando in campo con il piglio giusto nei pochi minuti concessigli e facendo bene.

Non sarà a disposizione per la sfida di domani neanche Diego Demme che, come comunicato dagli azzurri nel report odierno, ha effettuato solo terapie e starà fuori ancora per un bel po’. Il centrocampista tedesco, infortunatosi una settimana fa, potrebbe star fermo almeno per un mese, saltando anche le prime sfide di Champions League degli azzurri.

I convocati di Spalletti per Firenze: c’è Osimhen, Fabian Ruiz ancora out

Sono 24 i giocatori convocati da Luciano Spalletti per la trasferta di domani a Firenze. Oltre ai già citati Ounas e Demme, fuori dalla lista dei convocati anche Fabian Ruiz che, in attesa di definire il suo trasferimento al Paris Saint-Germain, è ormai separato in casa con il Napoli fin da quando è iniziato il campionato. L’andaluso, infatti, ha anche saltato le prime due giornate di campionato contro Verona e Monza, a conferma di come il rapporto con gli azzurri sia ormai ai minimi termini.

Nonostante le tantissime voci di mercato degli ultimi giorni, invece, è presente Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, accostato al Manchester United nell’ambito dell’operazione che dovrebbbe portare Cristiano Ronaldo al Napoli, sarà regolarmente in campo domani sera a guidare l’offensiva azzurra. Di seguito l’elenco completo dei convocati per la sfida contro la Fiorentina.