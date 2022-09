Napoli, Ounas sul piede di partenza: le soluzioni last-minute

Adam Ounas è sempre in uscita dal Napoli che cercherà di piazzarlo prima del gong finale, ecco le possibili soluzioni last minute.

Ultimi giorni di mercato molto importanti per il Napoli che sta cercando di chiudere alcune operazioni sia in entrata che in uscita. In entrata, come è ormai noto, gli azzurri stanno cercando di ingaggiare Keylor Navas che, però, sta ancora trattando la risoluzione del contratto con il Paris Saint-Germain e non intende andare via senza una cospicua buonuscita. In uscita, invece, oltre a Fabian Ruiz che può già considerarsi un nuovo giocatore del PSG, c’è anche Adam Ounas.

Il futuro dell’algerino è sempre stato in bilico fin dall’inizio del mercato, con il giocatore che è molto indietro nelle gerarchie di Spalletti. Il Napoli non ha ancora rinunciato all’idea di cedere Ounas in questa sessione di mercato ed il suo addio potrebbe concretizzarsi nelle ultime ore di questa sessione estiva.

Ounas-Napoli, sarà addio: le possibili destinazioni

Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, l’obiettivo del Napoli è quello di salutare Ounas negli ultimi istanti di mercato. L’algerino non è stato convocato per la trasferta con la Fiorentina a causa di un affaticamento alla coscia destra, ma anche se fosse stato convocato difficile che avrebbe partecipato alla gara viste le preferenze di Spalletti.

Per Ounas c’è interesse sia all’estero che in Italia ed alcune delle possibili destinazioni sono proprio in Serie A. Sull’algerino infatti c’è l’interesse della Sampdoria che è a caccia di rinforzi nel reparto offensivo. Gli azzurri chiedono una cifra superiore ai 5 milioni di euro e potrebbe anche aprire ad un prestito con diritto o obbligo di riscatto, ma in questo caso Ounas dovrebbe prima rinnovare il suo contratto di un anno. Ostacoli non da poco per il club blucerchiato che a pochi giorni dalla chiusura del mercato paiono difficilmente superabili

Altro club di A interessato a Ounas è il Monza di Berlusconi e Galliani. Il club brianzolo, complice l’inizio di campionato disastroso con tre sconfitte in altrettante partite, è ancora alla ricerca di rinforzi per migliorare la propria rosa. Dopo aver acquistato Petagna proprio dagli azzurri, il Monza sta pensando di andare all’assalto anche del giocatore algerino.

Fabian Ruiz ai saluti, Demme e Meret restano in azzurro

Domani è tempo di saluti per Fabian Ruiz, con il Napoli che ha trovato l’intesa totale con il Paris Saint-Germain, con gli azzurri che incasseranno circa 25 milioni di euro. Il centrocampista andaluso è atteso ora in Francia per svolgere le visite mediche e per apporre la firma sul contratto.

Inizialmente dati per partenti, invece, dovrebbero restare in azzurro sia Demme che Meret salvo clamorose offerte dell’ultimo minuto. Il centrocampista tedesco viene valutato come buona riserva da parte di Spalletti e, nonostante non gli sia stato dato il minutaggio che desiderava, è pronto a restare.

L’ex portiere di Spal ed Udinese, invece, ha fatto molto bene nelle prime due uscite di campionato, ricevendo elogi da parte di Spalletti ed in assenza di offerte appetibii, ha deciso di accettare il ruolo di secondo portiere in caso di arrivo di Keylor Navas. Il Napoli non sa se riuscirà a prendere Navas in questa sessione di mercato e questo è un motivo in più per gli azzurri per mantenere Meret in rosa.