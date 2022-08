Osimhen al Manchester United? La reazione di Spalletti

Victor Osimhen lascia Napoli per andare al Manchester United? La reazione di Luciano Spalletti non lascia dubbi.

Il pre-partita di Fiorentina-Napoli è macchiato dalle voci di mercato insistenti sulla cessione di Osimhen e l’eventuale arrivo di Cristiano Ronaldo. L’attaccante nigeriano sarebbe finito nel mirino del Manchester United che, secondo l’agente Mendes, sarebbe disposto a sborsare 100 milioni di euro e offrire il portoghese, pagando anche il 75% del suo ingaggio.

Detto così può sembrare un’affare da chiudere ad occhi chiusi. Eppure, parte della tifoseria azzurra e addetti ai lavori ci riflettono, rimuginano, pensano cosa sia meglio o cosa sia più conveniente. Ma soprattutto, Victor Osimhen vuole davvero lasciare il Napoli a campionato appena iniziato?

L’entourage del calciatore ha già rotto il silenzio a poche ore dalla diffusione dei rumors, ma evidentemente non è bastato. E allora ecco la reazione di Spalletti, a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro la Viola.

Spalletti su Osimhen: ecco perché non lascerà Napoli

L’allenatore del Napoli è stato molto chiaro ai microfoni di DAZN: “Non ho dovuto dire nulla a Victor prima della partita, ha già parlato lui attraverso il suo procuratore: vuole giocare la Champions League“.

E’ un’occasione unica per il nigeriano. Può tornare nella competizione più importante d’Europa da vero e proprio protagonista. Osimhen, inoltre, non ha intenzione di abbandonare lo spogliatoio azzurro: “Ha fatto vedere che sta bene in questo gruppo. Lui vuole bene ai suoi compagni di squadra – dice sorridendo Spalletti – E’ disposto a rincorrere avversari per i suoi compagni“. Insomma, Victor vuole continuare a sacrificarsi per i colori azzurri e non per quelli del Manchester United, che quest’anno giocheranno l’Europa League.

Cristiano Ronaldo “ostaggio” del Manchester United? I Red Devils virano su Antony

Intanto, dalla Premier League arriva un clamoroso affondo del Manchester United su Antony dell’Ajax. L’attaccante brasiliano costa circa 100 milioni di euro, somma messa sul piatto proprio dal club britannico. Insomma, tra poche ore Antony lascerà il campionato olandese e diventa un nuovo calciatore di Ten Hag, il suo vecchio allenatore.

Quest’affare, chiaramente, sbarra le porte per un eventuale scambio tra il Manchester United ed il Napoli. Difficile che i Red Devils siano disposti a pagare altri 100 milioni per un centravanti, perdendo Cristiano Ronaldo praticamente gratis, pagandogli addirittura buona parte dello stipendio.

Inoltre, il boss dei Diavoli Rossi insiste con i media: “CR7 fa parte dei progetti della squadra“. Eppure, anche nell’ultima sfida di campionato, il portoghese è stato lasciato fuori dai titolari.